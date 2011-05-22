هرگز اجازه نمی دهیم انقلاب مصر به انحراف کشیده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه محیط، "محمد بدیع" در مراسم افتتاح مرکز جدید گروه اخوان المسلمین در "المقطم" گفت : مصر طعم آزادی را چشیده است و به هیچ قدرتی اجازه نخواهد داد که آزادیش را سلب کند.

وی ضمن توصیف کردن مرحله کنونی مصر به دوره نقاهت افزود: دشمنان انقلاب مصر تلاش کردند که آن را به انحراف بکشانند. مصر جایگاه شایسته خود را به دست آورده است و به احدی اجازه نمی دهد که انقلابش را مصادره یا خللی در آن ایجاد کند.

بدیع تاکید کرد: گروه اخوان المسلمین جایگاه خود را بازیافته است تا پرچمدار دولت مدنی با مرجعیت اسلامی باشد.گروه اخوان المسلمین در خدمت مصر و جامعه بین المللی است.

وی تصریح کرد: گروه اخوان المسلمین همانند دیگر اقشار جامعه مصر رنجهای فراوانی را متحمل شد و دوش به دوش مردم در میدان تحریر به ایفای نقش پرداخت.

"عمرو موسی" نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر نیز در این مراسم گفت : گروه اخوان المسلمین همانند دیگر گروههای سیاسی حق حضور در عرصه سیاسی مصر را دارد.

وی افزود: افتتاح مرکز جدید اخوان المسلمین نتیجه انقلاب 25 ژانویه بود.دموکراسی هرگز هیچ گروهی را نادیده نمی گیرد نباید از دموکراسی ترسید.

دبیرکل سابق اتحادیه عرب درباره حضورش در این مراسم تصریح کرد: سبب حضورم دعوت گروه اخوان المسلمین بود و دلیل سیاسی ندارد.

شایان ذکر است که پس از انقلاب مردمی مصر بازماندگان رژیم سابق به همراه برخی اوباش تلاش کرده اند این انقلاب را به شکست بکشانند.