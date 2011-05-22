به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی پایان‌نامه به کارگردانی حامد کلاهداری و به کارگردانی روح‌الله شمقدری دوشنبه در تالار پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان و با حضور دانشجویان علاقمند اکران شده و مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد.

بر اساس برنامه‌ اعلام شده از سوی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه اصفهان که مجری اصلی این برنامه محسوب می‌شود، حجت‌الاسلام حمید رسایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه حضور خواهد داشت.

این نشست که قرار است ساعت 14 بعد از ظهر روز دوشنبه در دانشگاه اصفهان برگزار شود، با استقبال کم‌نظیر دانشجویان اصفهانی روبه‌رو شده و میزان ثبت نام شدگان به اندازه‌ای است که متولیان برگزاری اعلام کرده‌اند تمامی گنجایش سالن بزرگ پیامبر اعظم (ص) دانشگاه اصفهان تکمیل شده است.

پایان‌نامه در ژانر اجتماعی ساخته شده و داستانی از چهار دانشجو را به تصویر می‌کشد که برای تسلیم پایان‌نامه خود به استاد، ماجراهایی را از سر می‌گذرانند که ماجراهایی پنهان را در دل خود نهفته است.

از جمله برجسته‌ترین هنرمندانی که در پایان‌نامه ایفای نقش کرده‌اند می‌توان به محمدرضا شریفی‌نیا، داریوش ارجمند، احمد نجفی، جمشید هاشم‌پور، حامد کمیلی، بهاره افشاری، کامران تفتی، محمد صادقی، چکامه چمن‌ماه، هادی دیباجی، نیما شاهرخ‌شاهی، علی اوسیوند، میرحسین معلومی، میرطاهر مظلومی و مریم کاویانی اشاره کرد.