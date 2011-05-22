درخشش نگارگر مازنی در جشنواره سراسری کوثر هستی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاک بین، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران اظهار داشت: در هشتمین جشنواره سراسری فاطمه (س) کوثر هستی که درچهارمحال بختیاری برگزار شد صادق گنجوی یکی از مدرسین و هنرمندان حوزه هنری مازندران توانست مقام نخست این جشنواره را از آن خود کند.

وی افزود: این هنرمند جوان تاکنون توانست در جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری کشوری و بین المللی رتبه های برتر را در بخش مینیاتور و نگارگری به خود اختصاص دهد.

این جشنواره 28 اردیبهشت ماه با اعلام نفرات برتر و برگزیده در بخش های ادبی و هنرهای تجسمی با حضور هنرمندان سراسر کشور به کار خود پایان داد.

