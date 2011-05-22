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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

درخشش نگارگر مازنی در جشنواره سراسری کوثر هستی

درخشش نگارگر مازنی در جشنواره سراسری کوثر هستی

ساری - خبرگزاری مهر: صادق گنجوی، نگار گر جوان استان توانست در هشتمین جشنواره سراسری فاطمه (س) کوثر هستی مقام نخست را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پاک بین، مسئول واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری مازندران اظهار داشت: در هشتمین جشنواره سراسری فاطمه (س) کوثر هستی که درچهارمحال بختیاری برگزار شد صادق گنجوی یکی از مدرسین و هنرمندان حوزه هنری مازندران توانست مقام نخست این جشنواره را از آن خود کند.

وی افزود: این هنرمند جوان تاکنون توانست در جشنواره های مختلف فرهنگی و هنری کشوری و بین المللی رتبه های برتر را در بخش مینیاتور و نگارگری به خود اختصاص دهد.

این جشنواره 28 اردیبهشت ماه با اعلام نفرات برتر و برگزیده در بخش های ادبی و هنرهای تجسمی با حضور هنرمندان سراسر کشور به کار خود پایان داد.
 

کد مطلب 1318099

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