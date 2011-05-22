رشد 100 درصدی اعتبارات تملک دارایی کشاورزی در استان تهران

سید محمد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در استان تهران گفت: با توجه به برنامه هایی که برای توسعه بخش کشاورزی ارائه شد، سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای بخش کشاورزی استان تهران در سال 90 با 100 درصد رشد به 500 میلیارد ریال افزایش یافت.

وی با اشاره به اینکه استاندار تهران سازمان جهاد کشاورزی استان را تنها دستگاهی دانست که تا کنون با رویکرد جهاد اقتصادی برنامه ارائه کرده، افزود: با توجه به اهمیت بهره وری آب در بخش کشاورزی، استاندار تهران اجرای 16 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در سال 90 را تحولی بزرگ و بی سابقه در ساماندهی بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی دانست.

این مسئول ارتقا بهره وری و توانمندسازی مدیریتی واحدهای تولیدی را موجب کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی دانست و اظهار داشت: با اجرای روشهای آبیاری تحت فشار، راندمان کارایی مصرف آب تا 50 درصد افزایش می یابد.

وی اضافه کرد: استاندار تهران همه بخشها را مکلف نموده که با نهایت جدیت از برنامه های سازمان جهاد کشاورزی در ارتقای بهره وری مصرف آب و توسعه آبیاری مدرن حمایت ویژه و همه جانبه داشته باشند.