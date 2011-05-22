فتح خرمشهر تاریخ گویای مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مرتضی مداح رئیس اداره عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) با اشاره به نقش وحدت و همدلی مردم و نیروهای مسلح در فتح خرمشهر، اظهار داشت: فتح خرمشهر حماسه‌ای بی بدیل در طول تاریخ انقلاب اسلامی است که زنده بودن روحیه جهاد، همدلی و ایثار را در بین ملت غیور ایران و نیروهای مسلح کشور به اثبات رساند.

وی داشتن انگیزه والای اسلامی در تحقق خواست رهبری را وجه تمایز عملیات بیت المقدس با سایر عملیات ها خواند و افزود: از لحظه اشغال خرمشهر به دست دشمن بعثی، خواست حضرت امام (ره) اهتمام جدی و تلاش گسترده برای آزادسازی این شهر بود که این خواست تبدیل به اراده ملی آحاد ملت و نیروهای مسلح برای بازپس‌گیری شهر شده و موجب شکل‌گیری حماسه شگرف آزادسازی خرمشهر شد.

مداح فتح خرمشهر را نه تنها فتح یک اقلیم بلکه تاریخ گویای مقاومت و پایداری و جاودانگی انقلاب خواند و ادامه داد: امام راحل (ره) همواره موفقیت‌ها و پیروزی‌های انقلاب را از الطاف الهی خوانده و در خصوص این حماسه ماندگار هم فرمودند که "خرمشهر را خدا آزاد کرد " زیرا مطابق نص صریح قرآن کریم خداوند نیروی ایمان و اقتدار را در دل رزمندگان اسلام قرار داده و در مقابل رعب و وحشت را در دل‌های کفار و دشمنان اسلام جای می‌دهد تا وعده الهی که همان تحقق پیروزی برای مؤمنین است تحقق یابد.

وی افزود: مؤمنین حقیقی، همیشه فتح و پیروزی را از آن خداوند دانسته و امام راحل (ره) نیز بر همین اساس و برای جلوگیری از بروز آفت غرور در کسب پیروزی‌ها، فتح خرمشهر را منتسب به الطاف خداوند متعال نمودند تا رزمندگان از "منیت "ها در کسب پیروزی دور شوند و این درس بزرگی برای همه ماست.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) تعامل و همکاری ارتش و سپاه را در طراحی و اجرای موفقیت آمیز عملیات بیت المقدس، مطلوب و به یاد ماندنی توصیف کرد و یادآور شد: ایمان، خودباوری، رهبری حکیمانه امام (ره) و باور این مطلب که حب وطن از ایمان است، باعث شد برادران سپاهی و ارتشی دوش به دوش هم و با همدلی و اخوت، آنچه در توان رزمی و معنوی خود داشتند به میدان آورده و اقتدار نظام اسلامی را در تمام دنیا به منصه ظهور گذاشتند.

وی رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری را ادامه راه و سیر امام راحل (ره) خواند و تصریح کرد: امروز در شرایطی هستیم که وحدت و اخوت بین نیروهای مسلح در بهترین سطح قرار داشته و این امر در تعاملات روزافزون ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به خوبی مشهود و ملموس است و این اقتدار و وحدت ناشی از رهنمودها و تهمیدات مدبرانه فرمانده معظم کل قواست.

مداح ادامه داد: با گذشت 22 سال از زعامت رهبر فرزانه انقلاب در جایگاه رهبری مسلمین جهان و فرماندهی معظم کل قوا، همواره شاهد ارائه راه کارها، رهنمودها و توصیه‌هایی از سوی معظم له بوده‌ایم که پیشرفت و تعالی کشور را در برداشته و با توجه به اشراف و سیطره کامل ایشان بر تمام امور و از جمله امور نیروهای مسلح، هر روز توسعه، هم افزایی و وحدت بیشتر قوای مسلح بویژه ارتش و سپاه را شاهد هستیم.

رئیس اداره عقیدتی سیاسی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در پایان با اشاره به تحلیل جامع و واقع بینانه‌ای که رهبر معظم انقلاب از خیزش‌های اسلامی ملت های منطقه داشتند، گفت: اندیشه‌های ناب و بلند امام (ره) و رهبری در دل‌های ملت‌های آزادیخواه دنیا جای بازکرده و تاثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی و آگاهانه و تحولات ملت‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به وضوح مشهود است، آنچه مسلم است انقلاب اسلامی دل‌ها را فتح کرده و امیدواریم شاهد حذف نظام‌های استکباری همچون رژیم صهیونیستی بوده و حاکمیت اسلام را در تمام گیتی شاهد باشیم.