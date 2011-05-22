حضور زنان در عرصه ‌های مختلف باید آسیب شناسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرین منش ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حضور زنان در عرصه ‌های مختلف باید همراه با منطق باشد زیرا تأمین معاش خانواده بر عهده‌ مردان است و هیچ ضرورتی ندارد که زنان با کم توجهی به وظایف خود در خانواده، جای مردان را بگیرند.

وی یادآور شد: آموزه‌های دینی، جایگاه واقعی زنان را مشخص کرده و همه می ‌دانیم که با توجه به توانایی‌های زنان در امور منزل، تربیت فرزندان و سرپرستی عاطفی خانواده، جایگاه و منزلت او با مرد غیرقابل قیاس است.

وی تأکید کرد: لذا این بازنگری و آسیب ‌شناسی، باید در فعالیت زنان با توجه به شرایط روحی، جسمی، توانمندیها و علایق و سلایق زنان صورت گیرد.

عضو مجمع نمایندگان استان در خصوص جزئیات بازنگری حضور زنان تصریح کرد: پیشگیری از سوء استفاده از وجود زنان و دختران جوان در محیط های کاری و استثمار آنان بعنوان نیروی کار ارزان با توجه به بالا بودن نرخ بیکاری در جامعه، نکته ای است که باید مورد توجه و اهتمام دولت قرار گیرد.

وی اظهار داشت: پرداخت دستمزدهای بسیار پایین و بیمه نکردن زنان و دختران شاغل از سوی مؤسسات و دستگاه های غیردولتی، از مسائلی است که باید هر چه زودتر آن را مدیریت کرد.

وی تأکید کرد: فراهم کردن فضای مناسب کار و ایجاد فرصت‌های شغلی متناسب با تحصیلات و شئون اسلامی، نکته حایز اهمیتی است که باید در برنامه ریزی در این عرصه مورد توجه و عنایت قرار گیرد.

وی بیان کرد: هفته بزرگداشت مقام زن، فرصتی برای ارزیابی جایگاه زنان در جامعه اسلامی ما و بررسی آثار و برکات این حضور است.

وی اظهار داشت: حضور فعالانه و تأثیرگذار زنان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، ارتقای سطح سواد و آگاهی‌های اجتماعی بخشی از حضور چشمگیر زنان است.

وی گفت: توسعه دانش و تخصص در بین زنان، اقبال روز افزون دختران به تحصیلات عالی، تکمیلی و حوزوی به طوری که در حال حاضر بیش از 60 درصد ظرفیت دانشگاه‌ها را دختران و زنان تشکیل می‌ دهند، نیز بخشی از حضور زنان در جامعه‌ اسلامی است.