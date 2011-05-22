مرغ لاین نیاز گوشتی کشور را تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی‌فیروزجایی ظهر یکشنبه در بازدید از مجتمع پرورش مرغ لاین بابلکنار افزود: این مجتمع به عنوان یکی از هشت مرکز مرغ لاین جهان، تکنولوژی پرورش لاین و تهیه مواد عذایی مورد نیاز صنعت طیور کشور را دارا است.

وی اظهار داشت: از سال 78 تا سال 85 به دلیل بی‌توجهی دولت وقت این مجتمع که سهم 80 درصدی تولید جوجه گوشتی را داشته است سهم آن به صفر رسیده که با سفر اول دولت به مازندران مصوب شد این مجموعه به عنوان یکی از ذخایر استراتژیک کشور مجددا احیا شود.

نماینده مردم بابل در مجلس بیان داشت: در یک سال اخیر در تصمیم ‌گیری‌های جدید، مجتمع مرغ لاین بابلکنار به شرکت پشتیبانی دام و معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی الحاق شد و اکنون تمام فرایندهای تولید جوجه گوشتی در این مرکز انجام می‌شود.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به ظرفیت‌های بالای این مرکز و با توجه به تحریم اقتصادی مجتمع پرورش مرغ لاین بابلکنار 100 درصد نیاز کشور را در شرایط غیرعادی فراهم کند.

کریمی، ابراز امیدواری کرد با توجه ویژه جهاد کشاورزی به مجتمع مرغ لاین بابلکنار و تامین و جذب نیروهای متخصص و جوان و رفع مشکلات اعتباری در آینده نزدیک شاهد شکوفایی این صنعت و تکنولوژی منحصر به فرد آن در خاورمیانه و شهرستان بابل باشیم.

نماینده مردم بابل درمجلس بیان داشت: در راستای سیاست خودکفایی در عرصه‌های مختلف از جمله بخش کشاورزی و مواد غذایی جایگاه این مجتمع در تشکیل زنجیره تولید صنعت طیور کشور جایگاه ویژه‌ای است.

وی افزود: نیاز است تا استانداری مازندران از ظرفیت‌های داخل استان برای ارتقای مجتمع پرورش مرغ لاین بابلکنار استفاده کند.

نماینده مردم بابل درمجلس شورای اسلامی درپایان: با اشاره به اینکه به دلیل واردات بی‌رویه جوجه یک روزه از خارج از کشور این مرکز سهم پنج درصدی تولید را دارد تصریح کرد: با تصمیم ‌گیری‌های جدید در بودجه سال 90 با تخصیص 4.5 میلیارد تومان برای این مرکز ظرف یک سال آینده سهم مرغ لاین بابلکنار 20 درصد افزایش می‌یابد.