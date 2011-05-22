هنرمندان موسیقی همدان ناشناخته و مهجور مانده اند

حسین زندی که از اعضای گروه موسیقی چکاد همدان است در گفتگو با مهر اظهار داشت: باید متولیان اصلی موسیقی همدان شناخته، حمایت و قدردانی شوند.

وی با اشاره به موفقیت گروه موسیقی چکاد همدان و کسب مقام نخست فستیوال رنسانس در کشور ارمنستان اظهار داشت: هنرمندان موسیقی همدان از توانایی بالا و قابلیت برجسته ای برخوردارند.

حسین زندی گفت: این موفقیت و بسیاری از رتبه هایی که هنرمندان و گروه های موسیقی همدانی به صورت شخصی در سطح ملی و بین المللی کسب می کنند از توان خوب همدان در عرصه موسیقی حکایت دارد.

حوزه هنری همدان مقالات پژوهشی موسیقی را چاپ می کند

وی با اشاره به اینکه حوزه هنری استان همدان به عنوان نهادی تخصصی و موضوعی با اهدافی برجسته در هنر پایداری، آیینی و خلق آثار هنری قدم برمیدارد، گفت: این حوزه تولید آلبوم موسیقی پایداری و آیینی و چاپ کتاب و مقالات پژوهشی موسیقی را در دست انتشار دارد.

مسئول واحد موسیقی و سرود حوزه هنری استان همدان ادامه داد: مراکز دیگری که تولیت عمومی و اصلی موسیقی را بر عهده دارند باید چاره ای برای وضعیت موسیقی در همدان بیندیشیند.

وی درباره جشنواره رنسانس در کشور ارمنستان نیز افزود: جشنواره رنسانس در کشور ارمنستان امسال به مناسبت بیستمین سال استقلال این کشور برگزار شد و کشورهای مختلف از آسیا و اروپا در این جشنواره حاضر شدند.

22 کشور در جشنواره رنسانس ارمنستان حاضر شدند

زندی افزود: امسال 22 کشور در این جشنواره شرکت داشتند و گروه چکاد همدان نیز از مرحله اول با موفقیت عبور کرد و به جشنواره راه یافت.

مسئول واحد موسیقی و سرود حوزه هنری استان همدان افزود: گروه چکاد بعد از اجرای موفق در حضور داوران تندیس«کمیتاس» که نشان گروه برتر مسابقات است را از آن خود کند.

وی با بیان اینکه مسئولان برگزاری این جشنواره از روابط فرهنگی ایران و ارمنستان اظهار خشنودی کردند و همکاری و تبادل فرهنگی دو کشور را خواستار شدند، گفت: گروه چکاد نیز خواستار حضور هنرمندان آن کشور برای اجرای برنامه های موسیقی در کشور ایران شد.

شایان ذکر است حسین زندی آهنگساز، نوازنده و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته آهنگسازی است که به تازگی مسئولیت واحد موسیقی و سرود حوزه هنری استان همدان به وی سپرده شده است.