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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

در روز مادر/

324 مادر شهیدان دامغانی تجلیل می شوند

324 مادر شهیدان دامغانی تجلیل می شوند

دامغان - خبرگزاری مهر: 324 تن از مادران گرانقدر شهدای دامغان به مناسبت هفته گرامیداشت مقام زن و ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س) تجلیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، فرمانده حوزه مقاومت بسیج کوثر سپاه ناحیه دامغان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران دامغانی گفت: این مادران در روز سوم خرداد و همزمان با میلاد کوثر حضرت فاطمه زهرا (س) در مصلی امام خمینی (ره) دامغان تجلیل می شوند.

خدیجه راشدی افرود: در روز میلاد دخت نبی مکرم اسلام (ص) حدود 2 هزار و 500 نفر از خواهران بسیجی دامغان در جشن میلاد کوثر در مصلی امام خمینی (ره) و همزمان با سراسر کشور شرکت خواهند کرد.

دبیر ستاد گرامیداشت هفته زن سپاه ناحیه دامغان بیان کرد: همچنین جشن میلاد کوثر امسال و برای نخستین بار در سالن ورزشی حمزه سیدالشهدا شهر دیباج دامغان با حضور خواهران بسیجی دیباج برگزار می شود.

وی یادآور شد: در این سه برنامه از کسانی که هم نام حضرت فاطمه زهرا(س) بوده،  مادران گرانقدر شهدا و از فرماندهان و اعضای شورای فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج خواهران به صورت جداگانه تجلیل می شود.

راشدی اضافه کرد: برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری اردوهای استانی و خارج از استان، عطر افشانی قبور شهدا و مسابقه کتابخوانی، صبحگاه مشترک، برپایی ایستگاه های صلواتی، نمایشگاه عکس به8 مناسبت سالروز فتح خرمشهر، دیدار از خانواده های معظم شهدا و ایستگاه نقاشی از دیگر برنامه های هفته گرامیداشت مقام زن بوده که از سوی حوزه مقاومت بسیج کوثر سپاه ناحیه دامغان و با همکاری پایگاه مقاومت بسیج خواهران در طول این هفته برگزار خواهد شد.

وی افزود: برای برگزاری بهتر هفته گرامیداشت مقام زن 3 کمیته شامل کمیته محتوا و برنامه ریزی، کمیته عملیات و کمیته پشتیبانی با حضور اعضای ستاد با محوریت حوزه مقاومت بسیج کوثر سپاه ناحیه دامغان تشکیل شده است.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج کوثر سپاه ناحیه دامغان اضافه کرد: 9 تا 10 هزار نفر از خواهران دامغانی عضو عادی و فعال بسیج خواهران بوده که این تعداد از افراد در بسیج اقشار، ادارات، فرهنگیان و دانش آموزی عضویت دارند.

به گفته وی، 240 نفر از خواهران بسیجی دامغان عضو گردان الزهرا(س) بوده که سازماندهی شدند و در فراخوان هایی که در طول سال برگزار می شود شرکت می کنند.

راشدی گفت: در شهرستان دامغان 11 پایگاه مقاومت بسیج خواهران شهری و 13 پایگاه مقاومت بسیج خواهران روستایی و 25 گروه مقاومت محلی وجود دارد.

وی همچنین از همکاری 120 نفر مربی با حوزه مقاومت بسیج کوثرسپاه ناحیه دامغان خبر داد.

کد مطلب 1318114

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