افزایش سرانه مطالعه موجب پویایی جامعه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی شاه محمدی در سیزدهمین جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان بوئین زهرا روز یکشنبه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، گفت: نگاه ویژه رهبر معظم انقلاب برای بازدید سالانه ایشان از نمایشگاه کتاب بیانگر اهمیت کتاب و مطالعه در نظام اسلامی است و تاکید مقام عظمای ولایت درباره توسعه کتاب و مطالعه، انگیزه و اشتیاق خادمان حوزه فرهنگی را برای ارائه خدمات به مردم افزایش می دهد.

وی یادآور شد: در این راستا تمامی مسئولان در دستگاه های مختلف باید به این باور برسند که برای برخورداری از جامعه ای پویا و رشد یافته، سرانه مطالعه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

شاه محمدی یادآورشد: در کنار نقش سازنده سایر سازمان ها و ارگان ها، بخش هایی همچون رسانه، مجموعه آموزشی و نهادهایی مانند خانواده که دارای نقش تعیین کننده درساختار فرهنگی جامعه هستد، باید حضوری مشارکتی در نهادینه شدن فرهنگ مطالعه جامعه داشته باشند.

این مسئول ضمن تاکید بر گسترش کتابخانه ها در روستاها اضافه کرد: با راه اندازی و تجهیز کتابخانه ها و راه اندازی کتابخانه سیار در سطح روستاها به طور قطع افراد مستعد بسیاری درشته های مختلف علمی شناسایی می شوند.

شاه محمدی یادآور شد: امیدواریم اولیاء دانش آموزان نیز با مسئولان فرهنگی و آموزشی برای کتاب خوان کردن فرزندان خود همکاری بیشتری داشته باشند.

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین نیز در این جلسه گفت: یکی از مهمترین اولویت های ما در سال جاری راه اندازی کتابخانه های مشارکتی در روستاهای کوچک است.

احمد دولتی افزود: با توجه به اینکه احداث کتابخانه در روستاها نیازمند برخورداری بیش از هزار و500 خانوار جمعیت است، راه اندازی کتابخانه های مشارکتی در روستاهای کم جمعیت موجب توسعه مطالعه در تمامی مناطق می شود.

وی بیان کرد: کارکنان مجموعه کتابخانه های استان به صورت هماهنگ و منسجم در راستای دستیابی به اهداف مدنظر نهاد کتابخانه های عمومی کشور و منویات مقام معظم رهبری حرکت کرده و سرلوحه اقدامات خود را جلب رضایت حداکثری مراجعان از کتابخانه ها قرار داده اند.

دولتی همچنین گفت: توسط شورای اسلامی روستاهای عصمت آباد و خونان دو قطعه زمین به مساحت500 و400 مترمربع برای ساخت کتابخانه واگذار شده که به زودی مراحل ساخت کتابخانه در آنها آغاز می شود.

معاون اداره کل کتابخانه های عمومی استان قزوین در پایان تصریح کرد: با توجه به برنامه هایی که این اداره کل جهت توسعه و تجهیز کتابخانه ها در شهرستان بوئین زهرا پیش بینی کرده امیدواریم شهرداری های بوئین زهرا نیز همکاری بیشتری در واریز نمودن نیم درصدهای سهم درآمد خود به حساب انجمن داشته باشند.

شهردار بوئین زهرا نیز در این جلسه گفت: به منظور توسعه و پیشرفت یک جامعه باید در حوزه های مختلف طبق برنامه ریزی منسجم و دقیق، سرمایه گذاری شود که توجه به یک بخش و غافل ماندن از بخش دیگر مانعی در راه توسعه تلقی می شود.

علی صفری افزود: حوزه ورزش و فرهنگ باید پا به پای یکدیگر پیشرفت کند و با توجه به تاثیر متقابلی که بر هم دارند باید با دقت نظر ویژه ای مورد بررسی و سرمایه گذاری قرار گیرند.

وی یادآور شد: به دلیل تراکم بالای مراجعان و فعالیت های شهرداری انتظار داریم مسئولان کتابخانه ها برنامه ها و خواسته های خود را به صورت دقیق مطرح کرده و پیگیر اجرای آنها باشند.

