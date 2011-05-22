2500 شغل برای جوانان دامغانی ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در دامغان، فرماندار دامغان ظهر یکشنبه در دومین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دامغان در سال جاری گفت: میزان تعهدات صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در شهرستان دامغان در سال جاری 16.31 درصد است.

وی افزود: سهم این شهرستان از تعهدات استانی دو هزار و 454 نفر است که در سال 90 از سوی دستگاه های اجرایی استان سمنان ایجاد خواهد شد.

مرتضی علی آبادی اضافه کرد: بر اساس آمار ارائه شده از سوی استان میزان شغل های تعهد شده در شهرستان دامغان به ترتیب ادارات حمل و نقل و پایانه ها به تعداد 60 نفر، جهاد کشاورزی 420 نفر، بنیاد شهید و امور ایثارگران 80 نفر، هلال احمر یک نفر، صنایع و معادن 304 نفر است.

به گفته وی، همچنین میزان شغلهای تعهد شده بازرگانی 250 نفر، جهاد دانشگاهی دو نفر، شهرداری امیریه 45 نفر، تعاون 270 نفر، زندان 20 نفر، صندوق امام رضا (ع) 82 نفر، بنیاد مسکن یک نفر، اداره بهزیستی 55 نفر، کمیته امداد امام خمینی (ره) 87 نفر و راه و ترابری 120 نفر خواهد بود.

رئیس کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان دامغان یادآو شد: یکی از معضلات شهرستان دامغان بیکاری بوده که تاکنون آمار رسمی از نرخ بیکاری در این شهرستان به صورت رسمی اعلام نشده است که بتوانیم با این آمار به دنبال حل اساسی و ریشه ای موضوع بیکاری برویم.

وی افزود: آخرین آمار نرخ بیکاری شهرستان دامغان به سال 1385 بوده که 12 درصد اعلام شده بود و در حال حاضر نرخ بیکاری وجود ندارد و باید آمار دقیق بیکاری به دست آید تا بتوانیم در ایجاد شغل با مشکلی مواجه نشویم.

وی عنوان کرد: باید دست به دست هم دهیم که با ایجاد شغل برای جوانان آمار بیکاری را کاهش دهیم و در این زمینه نیز باید با برنامه ریزی مناسب حرکت کنیم.

فرماندار دامغان یادآور شد: وقتی سرمایه گذاری جهت سرمایه گذاری به این شهرستان وارد می شود همه باید از او حمایت کنیم و در کارها به او کمک کنیم که او بتواند با بارقه امید نسبت به سرمایه گذاری با پشتوانه قوی اقدام کند.

وی گفت: جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هر 15 روز یکبار تشکیل می شود و دستگاه های اجرایی شهرستان موظفند ظرف 10 روز نسبت به شناسایی و اعلام آمار فارغ التحصیلان بیکار در دامغان به فرمانداری اقدام کنند تا با تشکیل جلسات در جهت چگونگی و ایجاد شغل برای این قشر از افراد با برنامه ریزی اقدام شود.

در این جلسه هر یک از مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان که عضو کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری بوده گزارشی از اقدامات و فعالیت های خود ارائه کردند.