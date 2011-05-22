300 مقاله به همایش ملی خصوصی سازی در ایران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، غلامحسن واعظی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: از تعداد مقاله های ارسال شده 140 مقاله پذیرفته و چاپ می شود.

وی با بیان اینکه 10 مقاله برتر به صورت سخنرانی و 60 مقاله در قالب پوستر ارائه می شود، افزود: گسترش خصوصی سازی یکی از مهمترین اهداف دولت است که با هدف افزایش مالکیت عمومی و دستیابی به عدالت اجتماعی، درسطح جامعه، مورد توجه ویژه قرارگرفته است.

واعظی اضافه کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی و فراهم کردن شرایط حضور بخش خصوصی در صنعت کشور از سوی دولت نهم جدی تر از گذشته دنبال می شود و گسترش بانک های خصوصی، عرضه سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی از طریق بورس و سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت از مصادیق بارز خصوصی سازی است.

وی با بیان اینکه از طریق خصوصی سازی امکان انتقال وظایف، تسهیلات و امکانات دولت به بخش خصوصی محقق می شود، اظهار داشت: گسترش حضور بخش خصوصی و رفع مشکلات و موانع پیش روی بخش خصوصی برای ورود به عرصه های مختلف صنعت در نهایت منجر به شکوفایی هرچه بیشتر صنعت کشور می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سمنان یاد آور شد: برای بهره برداری هرچه بیشتر از این همایش از اندیشمندان و صاحب نظران دعوت شده و تاکنون حضور مدیر مرکز ملی رقابت، معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان خصوصی سازی و نیز دکتر کرد زنگنه قطعی شده است.

این همایش یک روزه با هدف بررسی موانع، مشکلات و مسائل پیش روی خصوصی سازی، ارائه راهکارها و پیشنهادهای عملی پیشبرد اهداف خصوصی سازی درکشور برگزار می شود.