شبکه استانی خراسان رضوی 24 ساعته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی نهاوندی ظهر یکشنبه در مراسم بهره برداری از 214 طرح فنی صدا و سیمای خراسان رضوی اظهار داشت: با اجرای این طرح ها که شامل توسعه پوشش شبکه های تلویزیونی و رادیویی اف ام است، از این پس امکان بهره مندی از شبکه های رادیویی و تلویزیونی برای 230 هزار نفر جمعیت مناطق روستایی استان که تاکنون تحت پوشش برنامه های رادیویی و تلویزیونی نبوده اند، فراهم شده است.

وی با اشاره به توجه ویژه صدا و سیمای استان به مناطق روستایی افزود: 46 روستای فاقد پوشش و سه شهر باخرز، تایباد و طرقبه جهت افزایش پوشش از این پس از شبکه های استانی و ملی از طریق ارتباط با ماهواره و شبکه کابلی بهره مند می شوند.

وی پخش دیجیتالی، توسعه پوشش رادیویی اف ام و دریافت تصویر از طریق موبایل را از برنامه های مهم در دست اقدام صدا و سیمای خراسان رضوی اعلام کرد.

مدیرکل صدا و سیمای خراسان رضوی معرفی ظرفیتها، زیرساختها و توسعه منابع انسانی استان را در صدر برنامه های شبکه استانی بر شمرد و اختصاص برنامه های هر هفته شبکه استانی به یک شهرستان را از ابتدای سال جدید، در این راستا دانست.