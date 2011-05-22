اشتغالزایی اولویت مهم در شهرستان شمیرانات است

محمد معتقد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات افزود: در سال گذشته سهمیه شهرستان شیمرانات برای ایجاد اشتغال یکهزار و 913 شغل بود که تا پایان سال این رقم به دو هزار و 98 شغل رسید.

وی اظهار داشت: ‌در سال جاری حدود هفت هزار نفر در شهرستان شمیرانات شاغل می ‌شوند که برای مشاغل خانگی پنج میلیون تومان و مشاغل غیر خانگی 15 میلیون تومان وام توسط صندوق مهر امام رضا (ع)‌ داده خواهد شد.

این مسئول اضافه کرد: ایجاد فرصتهای شغلی در کشور از مهمترین سیاستهای دولت در سالهای اخیر بوده است به طوری که با سفرهای استانی دولت و اجرای دهها طرح عمرانی، تولیدی و صنعتی برای بسیاری از جوانان این مرز و بوم اشتغال ایجاد شده و از مهاجرت جوانان به شهرهای بزرگ جلوگیری شده است.

لاریجانی افزود: شهرستان شمیرانات نیز از این امر مستثنی نبوده و قرار است ایجاد اشتغال در سال 90 مهمترین برنامه این شهرستان باشد.