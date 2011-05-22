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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۲۴

یک گلستانی عضو هیئت مدیره کانون شورای عالی کار کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: " غلامرضا سلطانی نودیجه" ، رئیس کانون شورای اسلامی کار گلستان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار کشور انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سلطانی نودیجه، اولیا علی بیگی، محمداحمدی، محمدپارسا، هوشنگ درویشی، ابوالفضل پوربهائی، ناصربرهانی، حسینعلی قاسمی ، گل محمد ناصری، احمدرضا معینی و دهقان نژاد بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره کانون عالی انتخاب شدند.

حسین امیری مدیرکل تامین اجتماعی استان گلستان در پی انتخاب غلامرضا سلطانی نودیجه بعنوان عضو اصلی هیت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشوربا پیامی این سمت را به وی تبریک گفت.

وی اظهارداشت: صندوق تامین اجتماعی برای افزایش و پایداری اشتغال در استان در کنارشوراهای اسلامی کار و سایر دستگاههای مربوطه است.
 
وی تاکید کرد: استان گلستان استعداد و ظرفیت بالائی جهت برخورداری و افزایش اشتغال و در نتیجه گسترش بیمه تامین اجتماعی دارد و انتظار می رود تا پایان امسال میزان بیمه شدگان این صندوق در استان افزایش یابد.
 
حدود یک سوم جمعیت گلستان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند.
کد مطلب 1318120

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