لرستان به اندازه استعدادها و ظرفیتهایش رشد نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل ظهر یکشنبه در نخستین همایش تجلیل از جوانان موفق و برتر لرستان در سخنانی با بیان اینکه استان لرستان مهد تمدن کهن ایران زمین است، اظهار داشت: اقوامی که در این استان ساکن هستند اقوام دلاور، تمدن ساز و اصیل ایران اسلامی می باشند.

وی با اشاره به اینکه کاوشهای باستانی انجام شده در لرستان گواه قدمت تمدن این دیار است، یادآور شد: این در حالیست که این استان به لحاظ اقلیمی نیز استانی نمونه است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لرستان استانی مستعد به لحاظ کشاورزی و خوش آب و هوا است، بیان داشت: همچنین مردم استان لرستان به لحاظ ایمان، دین داری، تشیع، دوستداری اهل بیت پیامبر و همچنین غیرتمندی بر سر حق اهل بیت مشهور هستند.

حدادعادل با بیان اینکه وقتی نام لرستان شنیده می شود دلاورمردی مردمان این یار در اذهان تداعی می شود، یادآور شد: لرستان در جریان دوران انقلاب، دفاع مقدس و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امتحان خود را پس داده و نمره قابل قبولی گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه مردمان این دیار در طول 32 سال گذشته آگاهی، بصیرت و مقاومت خود را نشان داده اند، افزود: در طول سه دوره ای که من در مجلس شورای اسلامی بودم به ویژه در مجلس ششم شاهد بودم که بیش از 90 درصد نمایندگان این استان در مسیر انقلاب، اسلام و ولایت بودند و از انحرافات و افکار آن زمان مصون مانده بودند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به هوشمندی مردم این استان در حوادث رخ داده در خرم آباد در سال 79، بیان داشت: مردم این استان همواره بصیرت و آگاهی خود را در صحنه های مختلف به اثبات رسانده اند.

حداد عادل به برخی مسائل و مشکلات استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه لرستان به اندازه ظرفیت و استعدادهایش رشد و پیشرفت پیدا نکرده است.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه در طول سالهای اخیر با توجه ویژه دولت چهره استان عوض شده است ولی لرستان همچنان تا پیشرفت مطلوب فاصله دارد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه لرستان به لحاظ اقلیم و استعداد منحصر به فرد در بخش آب و خاک از کشورهای اروپایی پیشرفته چیزی کم ندارد، عنوان کرد: نیروی انسانی فعال در استان باید این ظرفیت های بالقوه را به بالفعل تبدیل کند.

حدادعادل همچنین با تاکید بر تلاش در حوزه فرهنگی در استان، بیان داشت: لرستان یک بافت طایفه ای و عشیره ای دارد که باید تلاش شود در این استان از تعصبات طایفه ای کم شود چرا که این تعصبات با پیشرفت منافات دارد.

وی با تاکید بر اینکه لرستان می تواند در کشور استانی نمونه باشد، بیان داشت: باید به لحاظ فرهنگی، علمی و تخصصی در این استان تلاش بیشتری صورت گیرد.