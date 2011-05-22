متوسط رشد علمی ایران 14 برابر کشورهای جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران دانشجو در جمع روسای دانشگاه‌های مازندران با اشاره به اینکه دانشجویان از سالم‌ ترین اقشار جامعه هستند افزود: آنان در فتنه سال 88 ثابت کردند که لیاقت عنوان سربازان و فرماندهان جنگ نرم را که مقام معظم رهبری به آنها داده است، دارند.

وی افزود: مشکل اساسی دانشگاههای کشور در زمان قاجار رواج غرب‌ گرایی و غرب‌ زدگی بوده است و در زمان پهلوی غرب‌ گرایی به غرب ستایی تبدیل شد و دانشگاههایی در ایران تاسیس تا الگو‌برداری از دانشگاههای غرب داشته باشند و آن چیزی که از نظر آموزه‌های دینی هنجار تلقی نمی‌شد سعی شده به عنوان هنجار به ما غالب کنند.

محیط دانشگاه سالن آرایش نیست

دانشجو افزود: دانشگاه های ما چه اسلامی باشد چه نباشد جایگاه خاص خود را دارند و محیط دانشگاه سالن آرایش و تفرجگاه نیست، ما با دیدن واقعیت در چارچوب باید و نبایدها به آرمان‌ها برسیم و این در حالی است که ما با آرمان‌ های خود فاصله داریم که اگر به وضع موجود قانع باشیم فاجعه است، باید دانشجویانی شجاع، دیندار، عالم و آشنا به علم روز و دانشمند متقی تربیت کنیم.

وزیرعلوم بیان داشت: دولت دهم از ولایتمدارترین دولت‌های بعد از انقلاب است زیرا این دولت در مسیری حرکت می‌کند که مقام معظم رهبری آن را تعیین کرده و سرآمد این دولت ولایتمدار شخص رئیس جمهور است.

20 هزار عضو هیئت علمی نیاز داریم

دانشجو تصریح کرد: ایران با داشتن چهار میلیون دانشجو نیاز به 20 هزار عضو هئیت علمی دیگر دارد برای جذب هیئت علمی هیچ مشکلی نداریم و روسای دانشگاه‌ها می‌توانند به مقدار نیاز اعضای هیئت علمی جذب کنند.

وی بیان داشت: وظیفه دانشگاه تولید علم جهت ‌دار بوده و این وظیفه صنعت است که باید تولید علم را تبدیل به ثروت کند.

دانشجو گفت: کار تحقیقاتی دانشگاه باید با نگاه کاربردی باشد تا گره‌ای از صنعت را حل کند و در حال حاضر متوسط رشد علمی کشور، 14 برابر جهان و 18 برابر کشورهای اسلامی است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری افزود: دشمن به دانشگاههای ما طمع کرده ولی آنها در روز موعود نشان دادند که با رهبر هستند.

دانشجو با اشاره به اینکه تمام مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در حال ساماندهی هستند، افزود: بازنگری آیین‌نامه ارتقای با توجه به نوع فرهنگ برای حل مشکلات مملکتی تصویب و ابلاغ شد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: در راستای اجرای فرامین مقام رهبری در شش ماهه دوم سال گذشته 800 کرسی آزاد اندیشی در دانشگاههای کشور انجام شد.

وزیرعلوم بیان داشت: آیین‌نامه دکتری پژوهش محور را تدوین و ابلاغ کردیم و بر اساس این آیین نامه در چهار سال فعالیت پژوهشی بر اساس کارفرما بوده و دانشگاهها و پژوهشکده‌ها می‌توانند کارفرما داشته باشند.

وی اظهارداشت، جذب هیئت علمی و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری به صورت غیرمتمرکز، افزایش سقف حق‌التدریس از 18 واحد به 28 واحد منوط به انجام فعالیت‌های پژوهشی، افزایش حق جذب و حقوق کارمندان را از دیگر اقدامات وزارت علوم برشمرد.