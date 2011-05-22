جشنواره کارآفرینان برتر در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود اقلامی اظهار داشت: پس از برگزاری جشنواره استانی کارآفرینان برتر به جشنواره ملی معرفی خواهند شد.

اقلامی با بیان اینکه کارآفرینی، بستر شکل گیری خلاقیت و شکوفایی است، گفت: این جشنواره نشان دهنده اهمیت راهبردی کارآفرینی است.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همدان با اشاره به اثر بخشی کارآفرینی در اقتصاد اظهار داشت: ساخت بستری پویا و طراحی شبکه های نیرومند در کشور مقوله کارآفرینی را در بعد اجتماعی و اقتصادی جامعه نهادینه ساخته است.

وی با بیان اینکه کارآفرینی توانایی تبدیل شدن به محور و موتور نیرومند اقتصاد ملی را دارد، گفت: استان همدان از سال 85 تاکنون هر ساله شاهد حضور کارآفرینانی در سطح ملی بوده است.

وی با اشاره به اعلام اداره کار و امور اجتماعی در خصوص ثبت نام از صاحبان ایده های جدید، نوآوران و خلاقان اقتصادی، یادآور شد: در این راستا 222 نفردر استان همدان ثبت نام کرده اند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان همدان اضافه کرد: برای این امر شش جلسه داوری با حضور کارشناسان مرتبط دستگاه های اجرایی و اساتید دانشگاه ها برگزار شده و طرح و ایده کارآفرینان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفته است.