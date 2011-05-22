انقلاب سرمایه ای بالاتر از جوانان ندارد/ جوانی فصل شکوفایی ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حداد عادل ظهر یکشنبه در نخستین همایش تجلیل از جوانان موفق و برتر لرستان در سخنانی با بیان اینکه آینده کشور به دست جوانان رقم زده می شود، اظهار داشت: قانون طبیعت این است که نسلی که امروز مسئولیت دارند از صحنه خارج می شوند و کار را به نسل جوان خواهند سپرد.

وی با بیان اینکه ما در انقلاب سرمایه ای بزرگتر از جوانان و امیدی بالاتر از نسل جوان نداریم، بیان داشت: امام خمینی(ره) در دیدارهایی که با جوانان داشتند تعابیری را به کار می بردند که حکایت از احساس قلبی ایشان به این قشر داشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نیز بیش از هر قشر دیگری با جوانان ارتباط دارد، افزود: جوانان نسبت به سالخوردگان یک مزیت دارند و سالخوردگان نیز نسبت به نسل جوان یک مزیت دیگر دارند.

حدادعادل ادامه داد: مزیت سالخوردگان نسبت به نسل جوان این است که آنها قبل از انقلاب را دیده اند و می دانند که کشور چه وضعیتی داشته و سطح زندگی مردم چگونه بوده است.

وی با اشاره به ارتقا کشور در بخش های مختلف مسکن، بهداشت، راه، امکانات رفاهی و آموزشی و ...، یاآدور شد: نسل ما راحت تر می تواند قبل و بعد از انقلاب را مقایسه کند و به این پیشرفت ها واقف شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: امتیازی که نسل ما دارد این است که می دانیم انقلاب از کجا حرکت کرد و به کجا رسید و به این لحاظ بیشتر قدر این نعمت الهی را می دانیم.

حدادعادل ادامه داد: ولی نسل جوان چون به این روند اشراف ندارد و قبل از انقلاب را ندیده است به قله نگاه می کند و کمبودها و موانع موجود بر سر راه را می بیند.

وی تولد در نظام مقدسی جمهوری اسلامی را مزیت مهم جوانان و نسل جوان امروز کشور دانست و گفت: متولد شدن در حکومت اسلامی و زندگی کردن در این برهه زمانی نعمت بزرگی است که جوانان باید قدر آن را بدانند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی یکی از دستاوردهای نعمت انقلاب را استقلال امروز کشور دانست و بیان داشت: امروز مسئولان نظام از جمله رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس و حتی رهبری نظام به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وسیله رای مردم انتخاب می شوند.

حدادعادل تصریح کرد: در طول 32 سال گذشته از انقلاب اسلامی ایران تا به حال اتفاق نیفتاده که در یک مسئله ای بخواهیم برای کشورمان تصمیم بگیریم یک خارجی بخواهد اراده خودش را بر ما تحمیل کند.

وی با تاکید بر اینکه این استقلال در کشوری به دست آمده که پیش از انقلاب در دست بیگانگان بوده است، افزود: امروز دست بیگانگان از نظام جمهوری اسلامی ایران به برکت تدابیر امام راحل و خون شهدا به طور کامل قطع شده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این در حالیست که در کشورهای منطقه وقتی اتفاقی می افتد بلافاصله در اروپا و آمریکا ستاد بحران تشکیل می دهند و برای آن کشور تصمیم گیری می کنند.

حدادعادل افزود: امروز در لیبی روزانه صدها نفر کشته و زخمی می شوند ولی در لندن کنفرانس تشکیل می دهند و حتی یک نفر از انقلابیون را هم راه نمی دهند.

وی با تاکید بر اینکه اولین شعار ملت ایران در جریان انقلاب "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" بود، بیان داشت: آنچه خیر و سعادت برای ایران اسلامی رخ داد از این نقطه شروع شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروز نوبت سازندگی است، بیان داشت: نسل جوان که فردای کشور را به دست می گیرد باید ایمان به خدا، تقوا، دینداری و اخلاق را به عنوان اندوخته با خود داشته باشد.

حدادعادل از جوانی به عنوان فصل شکوفایی ایمان یاد کرد و گفت: نسل جوان باید کسب علم و تخصص در سایه ایمان به خدا و تعهد را در دستور کار خود قرار دهد.

وی با تاکید بر تبعیت از ولایت توسط آحاد مختلف مردم به ویژه نسل جوان، بیان داشت: امروز وجود مقام معظم رهبری به عنوان رهبری عالم و باتقوا، مدیر، مدبر و دور از حب دنیا نعمتی بزرگ برای نظام و ملت ایران است.