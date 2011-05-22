  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۰۸

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

داود گیل نیرنگ به فینال رسید/ پنجمین طلا در انتظار تیم ملی فرنگی ایران

داود گیل نیرنگ به فینال رسید/ پنجمین طلا در انتظار تیم ملی فرنگی ایران

کشتی گیر وزن 96 کیلوگرم تیم ملی فرنگی کشورمان با پیروزی برابر حریفی از اردن به دیدار فینال راه یافت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، مبارزه مرحله نیمه نهایی رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا عصر امروز یکشنبه در سالن یونوس آباد شهر تاشکند بین داود گیل نیرنگ و "ابوتابیک" از اردن برگزار شد که در پایان کشتی گیر کشورمان برابر حریف خود به پیروزی رسید.

در این مبارزه گیل نیرنگ وقت اول را با نتیجه یک بر صفر به حریف واگذار کرد اما در وقت دوم با همین نتیجه به پیروزی رسید تا کار به وقت سوم کشیده شود. در وقت سوم گیل نیرنگ با نتیجه 4 بر صفر حریف خود را شکست داد و به عنوان پنجمین کشتی گیر ایران راهی دیدار فینال داشت.

کد مطلب 1318129

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها