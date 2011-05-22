داود گیل نیرنگ به فینال رسید/ پنجمین طلا در انتظار تیم ملی فرنگی ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، مبارزه مرحله نیمه نهایی رقابتهای کشتی قهرمانی آسیا عصر امروز یکشنبه در سالن یونوس آباد شهر تاشکند بین داود گیل نیرنگ و "ابوتابیک" از اردن برگزار شد که در پایان کشتی گیر کشورمان برابر حریف خود به پیروزی رسید.

در این مبارزه گیل نیرنگ وقت اول را با نتیجه یک بر صفر به حریف واگذار کرد اما در وقت دوم با همین نتیجه به پیروزی رسید تا کار به وقت سوم کشیده شود. در وقت سوم گیل نیرنگ با نتیجه 4 بر صفر حریف خود را شکست داد و به عنوان پنجمین کشتی گیر ایران راهی دیدار فینال داشت.