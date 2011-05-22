زوایای قیام ۱۵ خرداد برای نسل جوان بازگو شود

محمد رضا ربیعی مندجین در گفتگو با خبرنگار مهر در پیشوا گفت: قیام تاریخی 15 خرداد 42 در زوایا و ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، دینی و اجتماعی قابل بررسی است و باید برای نسل جوان بازگو شود.

وی افزود: قیام ۱۵ خرداد مردم ورامین، نشانگر پیوند مردم و روحانیون در مقابل سلطه طاغوت و نماد مبارزه با ظلم است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا اظهار داشت: هدف قیام حضرت امام خمینی(ره)، بازگشت به تمدن اصیل اسلامی با تکیه بر قدرت منطق بود، نه با زور و شمشمیر؛ چون اسلام، با معرفی عالی ترین طرحهای زندگی، بر دلهای مردم حکومت می کند.

وی ادامه داد: با تکیه بر اهداف قیام کفن پوشان ورامین، همایش ملی 15 خرداد به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا، دانشگاه علمی کاربردی ورامین، صدا و سیما و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر نهادها و سازمانهای شهرستانهای ورامین و پیشوا، در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی این واحد دانشگاهی برگزار خواهد شد.

برپایی نمایشگاه کتاب در همایش ملی 15 خرداد

ربیعی بیان کرد: سعی بر این است در حاشیه این همایش، نمایشگاه کتابی با محوریت انقلاب اسلامی و امام خمینی(ره) نیز برپا شود.

وی افزود: به تعبیر حضرت امام (ره)، دستاورد نهضت پانزدهم خرداد ۴۲ پیروزی بیست و دوم بهمن ۵۷ بود.

دبیر اجرایی همایش ملی 15 خرداد یادآور شد: امید است ملت بزرگ ایران مخصوصا مردم غیور شهرستانهای ورامین و پیشوا که نقش برجسته آنان در قیام 15 خرداد ۴۲ شاهد صدقی بر مراتب اخلاص و مجاهدت آن بزرگواران است، در استمرار حرکت عدالت طلبانه نهضت 15 خرداد و ادامه راه شهیدان سرافراز آن قیام بزرگ و حفظ استقامت و وحدت کلمه در همه صحنه ها، مؤید به تأییدات الهی و مورد عنایت ویژه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) باشند.