کاندیدایی غیر از لاریجانی برای ریاست مجلس مطرح نشده است

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتخابات هیئت رئیسه مجلس گفت: روز چهارشنبه چهارم خرداد ماه انتخاب رئیس، نایب رئیس، دبیر و ناظران مجلس در دستور صحن علنی مجلس قرار دارد و از همین رو روز سه شنبه این هفته مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان هم برگزار می شود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس در توضیح چگونگی انتخابات هیئت رئیسه گفت: به روال معمول هر ساله انتخابات هیئت رئیسه مجلس روز 7 خرداد یا آخرین جلسه قبل از این تاریخ برگزار می شود لذا ما چهارشنبه این هفته انتخابات هیئت رئیسه را خواهیم داشت.



عضو هیئت رئیسه مجلس افزود: هرچند برای عضویت در هیئت رئیسه هیچ منعی جهت نامزدی هر کدام از نمایندگان وجود ندارد ولی تا کنون از فردی بحث خاصی برای حضور در انتخاب ریاست مجلس نشنیده ایم و برداشت ما این است که آقای علی لاریجانی مورد اعتماد نمایندگان برای ادامه ریاست مجلس است.



وی با اشاره به برگزاری مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان گفت: در واقع برای حضور در سطوح دیگر هیئت رئیسه باید منتظر برگزاری این مجمع و کاندیدا شدن افراد در آن باشیم.



سبحانی نیا در عین حال تصریح کرد:ولی علی الاصول در گذشته این گونه بوده است که نمایندگان در سال آخر رغبت چندانی برای حضور در هیئت رئیسه از خود نشان نمی دهند زیرا سال پایانی سال حضور پر رنگ تر نمایندگان در حوزه های انتخابیه خود است و این امر با عضویت در هیئت رئیسه همخوانی ندارد.