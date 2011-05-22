به گزارش خبرگزاری مهر محمدتقى کره‌اى، در مراسم افتتاحیه همایش معدن، زمین‌شناسى و اکتشاف که به مناسبت بزرگداشت هفته معدن برگزار شد، گفت: سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور در سال جدید به توسعه روزافزون تحقیقات علوم‌زمین جارى مى‌پردازد.

وى افزود: سازمان‌هاى زمین‌شناسى در همه جاى دنیا متولى تهیه و تولید اطلاعات پایه علوم‌زمین هستند و خوشبختانه سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى ایران در این زمینه جایگاه مناسبى دارد.

رئیس سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور با بیان این که نقشه‌هاى زمین‌شناسى با مقیاس یک‌ دویست‌ و پنجاه‌ هزار براى کل کشور تهیه شده است، یادآور شد: نقشه‌هاى زمین‌شناسى با مقیاس یکصد هزارم براى مناطق اولویت‌دار تهیه شده و سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور در دولت نهم و دهم به تهیه نقشه‌هاى زمین‌شناسى کاربردى در مقیاس یک ‌بیست ‌و پنج‌ هزارم پرداخته که امیدوارم تا پایان سال جارى، 300 برگ به مرحله نهایى برسد.

وى با بیان اینکه سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور در بخش مطالعات ژئوفیزیک هوایى گام‌هاى اساسى برداشته، خاطر نشان کرد: 3 استان با توپوگرافى کمتر زیر پوشش ژئوفیزیک هوایى قرار گرفته و مناطق مرتفع‌تر نیز به کمک هلى‌کوپترهاى سازمان مطالعه خواهند شد.

رئیس سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور بررسى پتانسیل موجود کشور در بخش مخاطرات طبیعى را به عنوان یکى از وظایف اساسى این مجموعه یاد کرد و گفت: حدود 7.3 درصد از تولید ناخالص ملى صرف بازسازى خسارات مالى و جانى ناشى از بروز حوادث غیرمترقبه مى‌شود که بر همین اساس موضوع گرمایش زمین و گسترده شدن بلایاى طبیعى در دستور کار مطالعاتى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور قرار گرفته است.

وى با اشاره به وقوع مخاطرات طبیعى که چندى پیش در پاکستان، ترکیه، چین و ژاپن شاهد بودیم، تصریح کرد: یک برنامه ‌ریزى جدى و ویژه براى توجه به موضوع مخاطرات ‌طبیعى در سال جارى در سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور تهیه شده است.