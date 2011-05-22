  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

کره‎ای اعلام کرد:

تهیه برنامه ویژه مخاطرات طبیعی در سال‎جاری/ علوم‌ زمین توسعه می‌یابد

رئیس سازمان زمین ‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور از عزم جدى این سازمان براى توسعه تحقیقات علوم ‌زمین در سال‎جارى خبر داد و گفت: در خصوص مخاطرات طبیعی نیز برنامه ویژه‎ای تهیه شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر محمدتقى کره‌اى، در مراسم افتتاحیه همایش معدن، زمین‌شناسى و اکتشاف که به مناسبت بزرگداشت هفته معدن برگزار شد، گفت: سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور در سال جدید به توسعه روزافزون تحقیقات علوم‌زمین جارى مى‌پردازد.
 
وى افزود: سازمان‌هاى زمین‌شناسى در همه جاى دنیا متولى تهیه و تولید اطلاعات پایه علوم‌زمین هستند و خوشبختانه سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى ایران در این زمینه جایگاه مناسبى دارد.
 
رئیس سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌معدنى کشور با بیان این که نقشه‌هاى زمین‌شناسى با مقیاس یک‌ دویست‌ و پنجاه‌ هزار براى کل کشور تهیه شده است، یادآور شد: نقشه‌هاى زمین‌شناسى با مقیاس یکصد هزارم براى مناطق اولویت‌دار تهیه شده و سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور در دولت نهم و دهم به تهیه نقشه‌هاى زمین‌شناسى کاربردى در مقیاس یک ‌بیست ‌و پنج‌ هزارم پرداخته که امیدوارم تا پایان سال جارى، 300 برگ به مرحله نهایى برسد.
 
وى با بیان اینکه سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور در بخش مطالعات ژئوفیزیک هوایى گام‌هاى اساسى برداشته، خاطر نشان کرد: 3 استان با توپوگرافى کمتر زیر پوشش ژئوفیزیک هوایى قرار گرفته و مناطق مرتفع‌تر نیز به کمک هلى‌کوپترهاى سازمان مطالعه خواهند شد.
 
رئیس سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور بررسى پتانسیل موجود کشور در بخش مخاطرات طبیعى را به عنوان یکى از وظایف اساسى این مجموعه یاد کرد و گفت: حدود 7.3 درصد از تولید ناخالص ملى صرف بازسازى خسارات مالى و جانى ناشى از بروز حوادث غیرمترقبه مى‌شود که بر همین اساس موضوع گرمایش زمین و گسترده شدن بلایاى طبیعى در دستور کار مطالعاتى سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات ‌معدنى کشور قرار گرفته است.
 
وى با اشاره به وقوع مخاطرات طبیعى که چندى پیش در پاکستان، ترکیه، چین و ژاپن شاهد بودیم، تصریح کرد: یک برنامه ‌ریزى جدى و ویژه براى توجه به موضوع مخاطرات ‌طبیعى در سال جارى در سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات‌ معدنى کشور تهیه شده است.
کد مطلب 1318133

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها