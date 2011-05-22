شناخت توانمندیهای جوانان نخستین شرط پیشرفت اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی پیش از ظهر یکشنبه در نخستین همایش تجلیل از جوانان موفق و برتر لرستان در سخنانی با تاکید بر اینکه استفاده از ظرفیت های نسل جوان و برقراری ارتباط صمیمی با این نسل یک ضرورت است، اظهار داشت: ما باید این روند را به طور جدی در استان دنبال کنیم.

وی با تاکید بر اینکه جوانان در همه عرصه ها پیشقدم و پیشگام هستند، بیان داشت: در دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه پیشرفت و عدالت جوانان در صف مقدم قرار دارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد تصریح کرد: حضور جوانان در عرصه های مختلف از جمله هشت سال دفاع مقدس، در دفع فتنه و در ولایتمداری و تبعیت از ولایت بر کسی پوشیده نیست.

حجت الاسلام میرعمادی از جوانی به عنوان بهار شکوفایی استعداد ها، خلاقیت ها و آرمان خواهی ها یاد کرد و گفت: جوانان سرمایه های عظیمی هستند که در درون خودشان داشته های فراوانی دارند.

وی از قدرت و توانایی بی نظیر جوانان و هوش سرشار، فطرت پاک و صفای باطن این نسل به عنوان داشته های جوانان یاد کرد و گفت: ما وظیفه داریم استعدادهای بالقوه جوانان را به صورت بالفعل تبدیل کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر فراهم کردن عرصه برای حضور و فعالیت جوانان، عنوان کرد: امروز گرایش جوانان به دین و معنویت در ایران اسلامی مثال زدنی است به طوریکه ما شاهد حضور پررنگ جوانان در صحنه های مختلف از جمله نماز جمعه، مساجد، اعتکاف و ... هستیم.

حجت الاسلام میرعمادی تصریح کرد: حضور جوانان در هر جایی که سخن از ولایت و ولایتمداری است گویای این است که جوانان علاقه زیادی به اهل بیت و معارف الهی دارند.

وی با اشاره به آغاز حرکت های انقلابی جوانان در کشورهای منطقه به تاسی از جوانان ایران اسلامی، عنوان کرد: آنها با الگو گرفتن از جوانان ایرانی این حرکت عظیم بیداری اسلامی را در منطقه آغاز کردند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: بر همه ما لازم است که آنچه را جوانان برای رشد و تعالی و پیشرفت به آن نیازمند هستند را فراهم کنیم.

حجت الاسلام میرعمادی با تاکید بر اینکه ایجاد فرصت های شغلی برای نسل جوان یک امر ضروری است، افزود: مسئولان باید این خیل عظیم نیروی انسانی توانمند را درک و باور کنند همچنان که امام خمینی(ره) انقلاب را با باور کردن نسل جوان به پیروزی رساند.

وی با تاکید بر اینکه شناخت سرمایه های و توانمندیهای جوانان نخستین شرط و گام برای حرکت به جلو و پیشرفت اقتصادی است، افزود: در عرصه جهاد اقتصادی نیروی جوان است که حرف اول را می زند.