چند شهر کرمانشاه در تابستان با مشکل تامین آب مواجه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حسین بنکداری بعداز ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه متوسط بارندگی در سال جاری 15 درصد از بارش متوسط استان کمتر است، اظهار داشت: میانگین بارش امسال استان 370 میلیمتر است که با توجه به کاهش 15 درصدی نسبت به میانگین سالانه شرایط رضایت بخشی مشاهده نمی شود.

وی افزود: یکی از شهرهای استان که امکان دارد در فصل تابستان در آن با مشکل تامین آب مواجه شویم، کلانشهر کرمانشاه است که با توجه به اینکه این شهر یکی از پرمصرف ترین شهرهای کشور است، این موضوع بسیار جدی تلقی می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه تصریح کرد: البته با همکاری مردم شاید بتوان این مشکل را مدیریت کرد اما این مهم مستلزم صرفه جویی مردم در مصرف آب است.

بنکداری با بیان اینکه میانگین سرانه مصرف آب در کشور بین 200 تا 220 لیتر در شبانه روز است، گفت: این مقدار در شهر کرمانشاه بیش از 250 لیتر می رسد یعنی مردم کرمانشاه 20 درصد بیشتر از سرانه کشوری آب مصرف می کنند.

احداث خط اضطراری تامین آب شهر کرمانشاه از سد گاوشان در حال انجام است

وی در ادامه بر لزوم تسریع در احداث خط انتقال آب سد گاوشان به شهر کرمانشاه جهت تامین آب درازمدت این شهر تاکید کرد و گفت: در حال حاضر و جهت رفع مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن ایجاد یک خط اضطراری به منظور تامین کمبود آب شرب شهر کرمانشاه از سد گاوشان توسط شرکت آب منطقه ای استان کرمانشاه در حال احداث است که بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا آخر خرداد ماه به کرمانشاه می رسد،اما لازم است احداث خط انتقال آب سد گاوشان به شهر کرمانشاه جهت تامین آب دراز مدت این شهر به سرعت انجام شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کرمانشاه در ادامه تصریح کرد: این شرکت تمام تمهیدات لازم جهت تامین آب شرب شهروندان را اندیشیده است اما لازم است تا مردم نیزدر مصرف آب صرفه جویی کنند و ما را در این مهم یاری دهند که بی شک با این اقدام در تابستان امسال شاهد مشکل چندانی در بحث قطعی آب نخواهیم بود.