گازرسانی به شهرکهای صنعتی فارس سرعت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی همت افزود: در این زمینه اعتباراتی به منظور تسریع در گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی فارس اختصاص یافته تا شاهد افزایش فعالیتهای عمرانی در این زمینه باشیم.

وی با بیان اینکه هم اکنون 15 شهرک و ناحیه صنعتی در فارس از گاز بهره مند هستند، یادآورشد: شبکه گاز رسانی در 11 شهرک و ناحیه صنعتی نیز اجرا شده و منتظر وصل گاز از سوی شرکت ملی گاز هستیم.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی فارس افزود : با توجه به مذاکرات انجام شده با شرکت گاز فارس امیدواریم هرچه سریعتر روند گاز رسانی به 11 شهرک و ناحیه صنعتی که آماده گازرسانی هستند انجام شود.

همت همچنین از اجرای عملیات شبکه داخلی گاز در چهار شهرک و ناحیه صنعتی استان نیز خبر داد و گفت: این طرحها نیز تا ماههای آینده به بهره برداری خواهند رسید.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: در اعتبارات عمرانی امسال بیش از 10 میلیارد ریال برای انجام فعالیت های شبکه گازرسانی در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان در نظرگرفته شده است.

همت همچنین از جذب 6.5 میلیارد ریال اعتبارات ویژه گازرسانی از محل قانون هدفمندی یارانه ها خبرداد و افزود: علاوه بر آن برای توسعه فعالیت های گازرسانی اعتبارات دیگری نیز به شرکت شهرکهای صنعتی فارس اختصاص خواهد یافت که امسال جذب خواهد شد.

وی با اشاره به همکاری انجام شده از سوی شرکت گاز فارس برای گازرسانی به شهرکها و نواحی صنعتی فارس بر تعامل و همکاری بیشتر شرکت گاز فارس برای شتاب در گازرسانی شهرکها و نواحی صنعتی فارس تاکید کرد وگفت: با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و تقاضای بیشتر واحدهای صنعتی برای بهره مندی از انرژی گاز ضروری است در این زمینه با عزم جدی بین دستگاههای اجرایی مسئول اهداف موجود را اجرایی کنیم.