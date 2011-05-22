به گزارش خبرنگار مهر، روز یکشنبه در سیصد و هفتاد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران لایحه مدیریت کاهش آوار و نخاله های ساختمانی که بررسی آن در جلسه گذشته شورا انجام شده بود به رای گذاشته شد که با اکثریت آراء تصویب شد.

براساس ماده واحده این لایحه در جریان عملیات تخریب متولی اجرای ساختمان (پیمانکار ـ مجری) موظف خواهد شد تحت نظر مهندس ناظر در چارچوب مقررات ملی ساختمان نسبت به نظارت بر اجرای مراحل تخریب با بکارگیری مجری دارای صلاحیت به گونه ای اقدام کند که کمترین آسیب به مصالح ساختمانی قابل استفاده مجدد وارد شود.

همچنین تخریب بنای موجود بایستی در روز با حداقل آلودگی صوتی و با اخذ مجوز لازم از شهرداری صورت گیرد. از سوی دیگر بخش دیگری از این لایحه به حمل پسماندهای ساختمانی اختصاص دارد که براساس آن کامیونهای حمل پسماند دارای مجوز از سازمان مدیریت پسماند موظف هستند نسبت به دریافت و الصاق برچسب ویژه و نصب سیستم کنترل هوشمند بر روی کامیون خود اقدام کنند.

کامیون های متخلف سه ماه متوقف می شوند

کامیونهای حمل پسماند دارای مجوز از سازمان مدیریت پسماند موظف خواهند بود بار خود را با پوشش مناسب کاملا بپوشانند و پیمانکار مسوول حسن اجرای این بند است. از سوی دیگر چنانچه به هر علت از قبیل وجود شکاف یا نقص در مخازن کامیونها، پسماند ها در حین حمل به بیرون ریخته شود علاوه بر اخذ هزینه پاکسازی به مدت سه ماه از فعالیت کامیون متخلف جلوگیری می شود و در صورت لزوم مراتب از طریق مراجع قضایی نیز پیگیری می شود.

فرصت 6 ماه مدیریت پسماند برای عملیاتی کردن لایحه

از سوی دیگر در این لایحه تاکید شده است که روش دفع پسماندهای ساختمانی بایستی با رویکرد بازیافت و مطابق با اصول علمی روز و با همکاری بخش خصوصی انجام پذیرد. همچنین سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران ملکف است ظرف مدت 6 ماه برنامه عملیاتی مدیریت نخاله های ساختمانی را بر اساس طرح جامع مدیریت پسماند تهیه و به شورای شهر تهران ارائه کند.

استعفای بیادی پذیرفته نشد

در ادامه جلسه استعفای نماینده شورای شهر در کمیسیون موضوع ماده پانزدهم آیین نامه اجرایی الحاقی یک تبصره به ماده واحده قانونی راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی بررسی شد که به دلیل موافق نبودن کمیسیون توسعه و عمران شورا با این استعفا ، حسن بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران همچنان به عنوان نماینده ناظر شورا در سازمان تاکسیرانی باقی ماندند.

حسن بیادی دلیل استعفای خود را عدم تشکیل هیات مدیره سازمان تاکسیرانی دانست و افزود: با توجه به اینکه هیات مدیره سازمان تاکسیرانی مشخص است ولی وجود خارجی ندارد.

هیئت مدیره تاکسیرانی وجود خارجی ندارد

بیادی افزود: در حال حاضر هر معضلی که برای تاکسیرانان پیش می آید چون هیات مدیره ندارد کسی پاسخگو نیست تنها نماینده شورای شهر در آنجا پاسخگو است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت تاکسیرانی باید با سواد با سابقه و آشنا به فوت و فن حمل و نقل ترافیک باشد چرا که این بخش از حمل و نقل یکی از حساس ترین شغل ها است.

بیادی افزود: در حال حاضر 5 کمیسیون در بخش های مختلف تاکسیرانی تشکل شده است که همگی به خوبی کار خود را انجام می دهند ولی مدیری یا هیات مدیره ثابتی ندارند.

تذکر چمران در مورد تغییرمدیریتها در شهرداری

مهدی چمران نیز تاکید کرد: تغییر مدیرت ها در این بخش موجب شده بسیاری از معضلات به وجود بیاید و ضمن تذکر به شهرداری تهران خواستار تثبیت مدیریت ها شد.

ارائه گزارش در خصوص عملکرد سازمان عمرانی امور مناطق شهرداری تهران در اجرای مفاد تبصره پنجاه و یکم ذیل ماده واحده مصوبه بودجه سال 90 شهرداری تهران دستور بعدی جلسه شورای اسلامی شهر تهران بود.

اخطار شورا به معاون شهردار

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای بررسی این دستور جلسه نسبت به عدم حضور عیسی شریفی، معاون امور مناطق شهرداری تهران تذکر دادو خواستار صدور اخطاری برای وی شد.

رسول خادم رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه شورای اسلامی شهر تهران به ارائه گزارش در این خصوص پرداخت وگفت: سازمان عمرانی امور مناطق که شکل گیری آن محصول نظر شورای شهر تهران از جمع بندی انحلال و ادغام 8 شرکت بوده است.

وی اظهار داشت: با شکل گیری این شرکت 56 درصد از پروژه ها از طریق استعلام واگذار شد و دیگر پروژه ها از طریق مناقصه انجام شده و این روند در سال 90 رو به پیشرفت است.

رسول خادم ادامه داد : با شکل گیری این سازمان امکان نظارت بر عملکرد و اجرای پروژه های عمرانی در قیاس محلی و منطقه ای فراهم شده است این در حالی است که در گذشته نظارت بر این پروژه ها مشکل بوده است.

سازمان عمرانی امور مناطق رویکردهای سلیقه ای را کاهش داد

وی به ادغام 8 شرکت و تشکیل این سازمان اشاره کرد و گفت: این اقدام رویکردهای سلیقه ای را کاهش داده و امکان نظارت را فراهم کرده است. همچنین تسهیل در تعامل میان واحدهای اجرایی و پیمانکاران، تعدیل نیروی انسانی و تعدیل در استفاده از منافع ایجاد وحدت رویه و نظارت در نحوه تنظیم قراردادها و پرداخت ها ، نظارت بر پیگیری امور پیمانکاران و تسهیل در تهیه و تنظیم صورت وضعیت و نظارت فنی محدود به عملکرد پروژه ها را از دیگر نکات مثبت تشکیل این سازمان دانست.

خادم در خصوص مسائل و مشکلات این سازمان تصرح کرد: در سال 89 سازمان عمرانی مناطق شهرداری بودجه متممی به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق شهرداری به شورا پیشنهاد می کند که مشتمل بر 131 پروژه وبوده است.

وی ادامه داد: در بررسی عملکرد سازمان مشخص شد برخی از پروژه ها که از شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به صورت نیمه تمام به سازمان واگذار شده بود همچنین برخی پروژه ها از اعتبار منطقه ای در حال اجرا بوده و سازمان هم برای آنها درخواست اعتبار کرده است. برخی از پروژه ها تکراری ، برخی فاقد اعتبار و برخی نیز اصلا اجرا نشده بود.

خادم در خصوص نتایج این بررسی اظهار داشت: با توجه به حجم پروژه هایی که در اسناد ثبت نشده اند که از سایر بخش های شهرداری به این سازمان منتقل شده است عملکرد سازمان بر خلاف بند یک اساسنامه است.

وی افزود: عملکرد سازمان برخلاف مفاد اساسنامه در جهت نظام بخشی به مراحل مطالعه، برنامه ریزی اجرا و نظارت بوده و به نوعی عنوان واحد اجرایی خارج از برنامه و در اختیار تصمیمات سلیقه ای و موردی مدیران شهری عمل می کند.

سازمان عمرانی امور مناطق اثربخشی ندارد

وی ادامه داد: عملکرد سازمان برخلاف بندهای اساسنامه که می باید بر کلیه فعالیت های فنی و عمرانی مناطق نظارت داشته باشد صرفا به عنوان عامل تسهیل گر و تشریفاتی و واگذاری به پیمانکاران مورد نظر مناطق عمل می کند و از اثر بخشی بر مناطق برخوردار نیست.

وی در خصوص نتیجه گیری های انجام شده گفت: ایجاد این سازمان کار درست و منطقی در جهت حذف 8 شرکت بوده است ولی به لحاظ گسترش پروژه ها امروز شاهد خلاء جدی در این خصوص هستیم.

وی اظهار داشت: سازمان در جایگاه خوبی قرار دارد ولی برای علمی شدن ادعاهای خوبی که عنوان می شود فاصله وجود دارد.

در معاونت فنی و عمران شهرداری این معاونت می تواند سازمان عمرانی مناطق شهرداری را در اجرای ماموریت های خود کمک کند.

8 سوال شورای برای تصویب بودجه سازمان عمرانی امور مناطق

خادم با اعلام اینکه شورای شهر تهران برای تصمیم گیری نهایی درخصوص بودجه این سازمان هشت سوال برای دریافت مستندات لازم جهت بررسی در هفته آتی ارائه خواهد کرد افزود: نخستین سوال این که سازمان در رابطه با رعایت قوانین و مقررات شهرسازی و معماری چه اقداماتی را انجام داده است، همچنین اقدامات انجام شده در رابطه با نظارت بر کیفیت و کمیت عملیات فنی و عمرانی مناطق چه بوده و نتایج حاصل از آن چه گونه بوده است و موانع و مشکلات احتمالی چیست؟

وی نظارت بر نحوه واگذاری پروژه های عمرانی مناطق به پیمانکاران را از دیگر سوالات خواند وافزود: آیا سازماندهی لازم در مورد کلیه پروژه ها انجام شده است؟ آیا روشها و فرایند واگذاری پروژه ها مدون شده و چه بخشی از فرایند تحت نظارت سازمان قرار دارد؟ آیا واگذاری به پیمانکاران صلاحیت دار رتبه بندی شده است ؟ چه تعداد از پروژه ها خارج از نظارت سازمان واگذار شده و پیمانکار آنها مورد تائید سازمان نبوده است؟

مهدی چمران رئیس شورای شهر پس از ارائه این گزارش طی پیشنهادی از سازمان عمران مناطق شهرداری خواست تا جهت ارائه گزارش و پاسخگویی به سوالات شورای شهر پروژه ها را به دو دسته نیمه تمام که در هنگام واگذاری و ادغام به این سازمان داده شده است و پروژه های جدید که طبق اساسنامه سازمان آغاز شده اند تقسیم کند.

محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز در همین خصوص اظهار داشت: فلسفه وجودی این سازمان به گونه ای است که هیچ حقی در اجرای پروژه ها ندارد.

وی با بیان اینکه سازمان عمران مناطق به عنوان سازمانی صفی (عملیاتی) شناخته می شود گفت: منظور از ایجاد این سازمان نظارت فنی بر پروژه هاست.

شهردار تهران در خصوص ایجاد این سازمان گفت: آغاز تشکیل این سازمان از سال 86 شروع شد و به دنبال انحلال یکسری از شرکتها که به عنوان کاتالیزور عمل می کردند انجام شد.

وی همچنین در خصوص واگذاری برخی پروژه ها به صورت نیمه تمام به این شرکت تصریح کرد: شرکت توسعه فضاهای فرهنگی که دارای سابقه زیادی در شهرداری داشت برخی از پروژه های عمرانی فرهنگی را انجام می داد که با توجه به مسوولیت فرهنگی این شرکت اجرای پروژه ها از این شرکت گرفته شده و به این سازمان داده شد.

شهردار تهران ادامه داد: سازمان عمرانی مناطق شهرداری مانند یک سازمان پیمانکاری است که بر پروژه های اولویت دار نظارت می کند این در حالی است که حق تعیین پروژه ها را نداشته و مسوولیت تعیین صلاحیت فنی این سازمان باید توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری انجام شود.

قالیباف اظهار داشت: نظر من به عنوان شهردار این است که این سازمان در بحث نظارتی چه در پروژه های که حضور دارد و چه ندارد وظیفه خود را انجام دهد.

خادم نیز اظهار داشت: نظر شورای شهر نیز به همین است که رویکرد سازمان از حوزه اجرا بیرون بیاد.

بیادی نایب رئیس شورای شهر تهران اظهارداشت: امروز در این سازمان ازدیاد جمعیت وجود دارد و من پیشنهاد می کنم برای این سازمان تنها بودجه جاری معیین شود.

کاظمی نیا قائم مقام معاون امور مناطق شهرداری تهران درخصوص عملکرد این سازمان اظهار داشت: جواب برخی از سوالات مطرح شده از سوی شورای شهر آماده است.

وی افزود: این سازمان با انحلال 8 شرکت بیش از 6 هزار قرار داد که با 8 سلیقه مختلف در این سازمان انبار شده بود تشکیل شد.

کاظمی نیا با بیان اینکه تعیین تکلیف برخی از این قراردادها هنوز باقی مانده است اظهار داشت: برخی از پروژه ها این سازمان از شرکت توسعه فضاهای فرهنگی منتقل شد.

وی با بیان اینکه تعیین تکلیف برخی از این قراردادها هنوز باقی مانده است اظهار داشت: برخی از پروژه های سازمان از شرکت توسعه فضاهای فرهنگی به ارث رسیده است که تمامی پروژه های شرکت توسعه فضاهای فرهنگی را به مناطق واگذار کرده و 99 درصد از این پروژه ها دارای کد پروژه هستند.

کاظمی نیا تاکید کرد: سازمان عمران مناطق شهرداری تهران حتی یک پروژه را شروع و یا اجرا نکرده است و 33 درصد از پروژه ها از مناطق به این سازمان گسیل شده است.

وی با بیان اینکه وضعیت کنونی یک وضعیت نا خواسته است اعلام کرد: در سال 90 تمامی موضوعات حل خواهد شد.

مهدی چمران با بیان اینکه پروژه های ریز به مناطق ، پروژه های درشت تر به این سازمان و پروژه های کلان باید به معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران سپرده شود اظهار داشت: باید تمهیداتی اندیشیده شود تا نظارت این سازمان بر تمامی پروژه ها اجرایی شود و حضور آن در فعالیتهای اجرایی تقسیم بندی شود.