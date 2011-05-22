سرانه فضای ورزشی گیلان 50 سانتیمتر است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی اصل ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران خبرگزاریهای استان اظهارداشت: طبق برنامه چهارم توسعه این رقم باید به میانگین یک مترمربع می رسید.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان گفت: از این میزان فضای ورزشی 360 هزار متر مربع قبل از دولت نهم و 840 هزار مربع در دولت نهم و دهم ایجاد شده است.

وی خاطر نشان کرد: دولت نهم و دهم دو برابر کل سالهای قبل و بعد از انقلاب اسلامی در عرصه زیر ساخت های ورزشی خدمات رسانی کرده اما کافی نیست و استان همچنان از برنامه عقب است.

محمدی اصل با اعلام اینکه در شش ماهه نخست سال جاری 40 پروژه ورزشی در گیلان به بهره برداری می رسد، افزود: با افتتاح این تعداد پروژه بین 10 تا 12 سانتیمتر به فضای سرانه ورزشی استان اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: در مجموع تا پایان سال جاری 60 پروژه ورزشی با اعتباری افزون بر 18 میلیارد تومان در استان به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از افتتاح دو پروژه ورزشی به مناسبت سالروز آزاد سازی خرمشهر در استان خبر داد و افزود: برای ساخت این تعداد پروژه که در لاکانشهر رشت و شاندرمن ماسال به بهره برداری می رسند، 850 میلیون تومان هزینه شده است.