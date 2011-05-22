به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طرفه در جمع اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان اولویت توزیع آب در سال جاری را به ترتیب در بخشهای شرب و صنعت بیان کرد و از عدم امکان توزیع آب در بخش کشاورزی خبر داد.
وی افزود: در سال جاری بر اساس مصوبه وزارت نیرو و برنامهریزی ستاد مدیریت بحران استان، آب فقط برای بخشهای شرب شامل اصفهان یزد و خط کاشان (از تیران و کرون تا آران و بیدگل) و صنعت توزیع خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان اصفهان در بخش دیگری از صحبتهای خود از بهرهبرداری تونل آبرسانی خدنگستان در شهرستان فریدونشهر در پاییز سال جاری خبر داد.
وی طول تونل خدنگستان را 11 کیلومتر بیان کرد و اظهار داشت: با بهرهبرداری از این طرح آبرسانی، سالانه 70 میلیون مترمکعب آب برای مصرف شرب و صنعت به سد زایندهرود منتقل خواهد شد.
طرفه به اجرای طرح تونل سوم گوهرنگ به طول 24 کیلومتر اشاره کرد و ادامه داد: این تونل به وسیله تیبیام و روش تزریق و حفاری انجام میشود و از این 24 کیلومتر حدود 123 کیلومتر دیگر باقیمانده است.
وی به سختی شرایط حفاری در تونل سوم کوهرنگ اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم با پایان عملیات اجرایی این تونل در پاییز سال جاری، 100 میلیون مترمکعب آب به حوضه زایندهرود منتقل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان اصفهان همچنین از آغاز عملیات اجرایی سد تونل سوم کوهرنگ در سال جاری خبر داد و مدت زمان اجرای آن را چهار سال بیان کرد و افزود: با احداث این سد ظرفیت انتقال آب از کوهرنگ سالانه به 250 میلیون مترمکعب خواهد رسید.
وی به پدیده خشکسالی در حوضه زایندهرود و فلات مـرکزی در سالهای اخیر اشاره کرد و از وقوع دو دوره خشکسالی در این مناطق در 12 سال گذشته خبر داد و گفت: در سالهای 83 تا 86 در مجموع پنج میلیارد و 500 میلیون مترمکعب ورودی آب به سد زایندهرود بوده که این میزان با وجود شرایط خشکسالی جدید به سه میلیارد و 700 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.
مدیرعامل آب منطقهای استان اصفهان از کاهش 10 تا 40 درصدی بارندگی در این استان و کاهش حدود 50 درصدی حجم ورودی آب زایندهرود در سال جاری خبر داد و تصریح کرد: در تمام نقاط استان اصفهان از جمله حوضه زایندهرود، فریدونشهر، سمیرم، کاشان، اردستان و نایین، وضعیت بارندگی امسال نسبت به میانگین متوسط کاهش نشان میدهد.
وی از بخشهای شرب، کشاورزی، صنعت و حیات رودخانه زایندهرود به عنوان بخشهای مصرف کننده آب سد زایندهرود نام برد و با اشاره به کاهش یک میلیارد مترمکعبی حجم این سد نسبت به سال 86 گفت: با توجه به خشکسالی سه سال گذشته، استان اصفهان امسال به عنوان چهارمین سال با یک خشکسالی شدیدی مواجه شده است به طوری که آب قابل توزیع در سد زایندهرود بیش از 800 میلیون مترمکعب نخواهد بود.
طرفه به وجود محدودیت آب در سدهای استان اشاره کرد و از اجرای طرح انتقال حوضه به حوضه برای جبران کمبودها خبر داد و بیان داشت: احداث سد برای کنترل آبهای داخلی در سمیرم، فریدونشهر و فریدن از جمله این طرحها است.
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