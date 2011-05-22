به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات اتحادیه صنف چاپخانه‌داران تهران از ساعت 10 تا 15 امروز (یک خرداد) در محل این اتحادیه و با مشارکت نیمی از اعضای این صنف (400 نفر) برگزار شد.

با توجه به اینکه در صورت مشارکت تنها یک سوم کل اعضا این اتحادیه که 800 نفر هستند، مشارکت به حد نصاب می‌رسید، رای‌گیری امروز به تائید انجمن نظارت بر انتخابات اتحادیه‌های صنفی تهران رسید.

با پایان رای‌گیری و راس ساعت 15 شمارش آراء ماخوذه توسط اعضای انجمن نظارت بر اتحادیه‌های صنفی تهران به عنوان مسئولان اجرایی این انتخابات و در حضور 16 داوطلب عضویت در هیئت مدیره اتحادیه صنف چاپخانه داران تهران آغاز شد.

بر این اساس علی نیکو‌سخن (311 رای)، مصطفی تینای تهرانی (242 رای)، احمدرضا اعتمادی مظاهر (219 رای)، بهمن پورمند (205 رای) و میرمجتبی هاشمی کرمانی (131 رای) به ترتیب بیشترین تعداد آراء ماخوذه را کسب کردند و به عنوان اعضای اصلی به ترکیب هیئت مدیره راه یافتند.

همچنین محمد کلاری (125 رای) و میریونس جعفری اصلی (109 رای) به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت مدیره انتخاب شدند.