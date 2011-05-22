هنرمند جانباز مازنی در بستر بیماری است

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سید ابراهیم عمادی از نام آوران عرصه تئاتر و بازیگری استان است که از دوشنبه گذشته تا کنون به علت عارضه مغزی در بیمارستان میلاد تهران بستری است.

وی اظهار داشت: به عنوان حامی هنرمندان سخت کوش و اثرگذار استان وظیفه خود دانستیم تا از این هنرمند برجسته حمایت های لازم را انجام دهیم.

ابراهیمی، از مردم هنردوست مازندران خواست تا برای شفای این هنرمند عزیز که خود از جانبازان دوران دفاع مقدس است در پیشگاه خدای متعال دست به دعا بردارند.

عمادی در سریال (در چشم باد) که به تازگی از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده بود به ایفای نقش پرداخته و در تئاترها و جشنواره متعدد استانی و کشوری حائز رتبه های ممتاز است.

مازندران از استانهای مهم در تربیت هنرمندان فاخر و مشاهیر بزرگ است.