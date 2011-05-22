به گزارش خبرگزاری مهر ابراهیم تهرانی، هدف از برگزاری یازدهمین نمایشگاه تخصصی و بین المللی صنعت ساختمان را ایجاد انگیزه و فرصتی مناسب برای بنگاه های اقتصادی فعال در بخش ساختمان و مسکن کشور دانست.

وی ادامه داد: کسب اطلاعات از آخرین دستاوردهای فناوری های نوین در حوزه صنعت ساختمان و بررسی وضعیت رقبا، از دیگر اهداف این نمایشگاه در جهت پیشرفت انبوه سازان و شرکتهای ساختمانی و پیمانکاران طرحهای عمرانی است.

رئیس یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در ادامه با اشاره به ابراز تمایل شرکت های خارجی برای مشارکت در پروژه های ساختمانی اظهار داشت: شرکت های خارجی به دلیل مزیت های بازار ایران و نزدیکی به بازارهای هدف خاورمیانه و آسیای میانه، که پروژه های عمرانی وسیعی را در دست اجرا دارند، و از طرفی مصالح ارزان قیمت و نیروهای کارآمد و متخصص ایرانی موجب ابراز تمایل کشورهای خارجی برای اجرای مشترک پروژه های ساختمانی با کشورهای همسایه ایران شده است.



تهرانی همچنین با بیان اینکه یکی از پروژه های عمرانی بزرگ در حال اجرای کشورمان طرح مسکن مهر است گفت: با توجه به تسریع در واگذاری مسکن مهر تا پایان سال91، این طرح بازار مناسبی را برای شرکت های داخلی و خارجی ایجاد کرده که با فناوری های نوین پروژههای مسکن مهر را اجرا کنند.



وی افزود: چنانچه شرکت های داخلی و خارجی بتوانند با توجه به شعار این نمایشگاه یعنی احداث ساختمان "ارزان، سریع، مقاوم" خدماتی را ارائه دهند؛ می توانند در پروژه های مسکن مهر حضور پررنگی داشته باشند.



این مقام مسئول همچنین اظهار داشت: حضور شرکت های دانش بنیان و مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی در حوزه صنعت ساختمان می تواند کیفیت نمایشگاه را به مراتب ارتقا بخشد.



وی افزود: تعداد یک هزار و 250 شرکت داخلی و خارجی در نمایشگاه یازدهم مشارکت دارند که اکثر شرکتهای خارجی از کشورهای ترکیه، چین، مالزی، فنلاند، انگلستان، آلمان، ژاپن، اتریش، آمریکا، سری لانکا و چند کشور آفریقایی در این نمایشگاه شرکت می کنند.



رئیس یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان همچنین گفت: همزمان با برپایی این نمایشگاه برنامه های جنبی نیز برنامه ریزی شده است که همایش های تخصصی گروه های مختلف صنعت ساختمان و کارگاه های آموزشی متعدد فناوریهای نوین از جمله برنامه های جنبی یازدهمین نمایشگاه تخصصی بین المللی صنعت ساختمان هستند.



وی تصریح کرد: همایش های جنبی امسال با موضوعات صنعتی سازی ساختمان، بهره وری مناسب انرژی با توجه به افزایش قیمتهای حامل های انرژی و جلوگیری از تاثیر منفی آنها بر قیمت تمام شده ساختمان در طی برپایی این نمایشگاه برگزار می شود.



تهرانی با اشاره به حضور هیئت های تجاری از کشورهای هدف در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان گفت: حضور این هیئت ها که با حمایت سازمان توسعه تجارت ایران دعوت شده اند کارکرد مثبتی خواهد داشت و امیدواریم که منجر به مذاکره های مثبت و ایجاد عقد قراردادهایی شود.