ایران برای هفتمین بار قهرمان کشتی فرنگی آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی ایران که با ترکیبی از کشتی گیران جوان و آینده‌دار و نفرات برتر جام یادگار امام (ره) در رقابت‌های مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند ازبکستان شرکت کرده است پیش از برگزاری دیدارهای فینال پنج وزن دوم برای هفتمین بار قهرمان آسیا شد و شاگردان محمد بنا ناکامی سال گذشته و مقام چهارمی رقابت‌های دهلی نو را جبران کردند.

براین اساس در روز دوم و پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا که از ظهر امروز یکشنبه در سالن "یونوس آباد" شهر تاشکند آغاز شده است، هر پنج فرنگی کار کشورمان به دیدار فینال راه یافتند.

داود گیل نیرنگ در وزن 96 کیلوگرم در دور اول "مورگولان آسیمبیکوف" کشتی گیر نامدار قزاقستانی را در سه تایم با نتیجه صفر بر یک، یک بر صفر و یک بر صفر شکست داد و در دوم نیز حریف ژاپنی را مغلوب کرد. گیل نیرنگ در مرحله نیمه نهایی مقابل "یحیی ابوتابخ" از اردن نفر پنجم جهان در سه تایم به پیروزی رسید و راهی دیدار پایانی شد.

بشیر باباجانزاده، کشتی گیر وزن 120 کیلوگرم کشورمان که با قرعه آسانی روبه‌رو شده بود، پس از استراحت در دور نخست در دورهای دوم و سوم حریفانی از عراق و اردن را مغلوب کرد و راهی دیدار پایانی مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا در سنگین وزن شد.

محسن قاسمی دیگر چهره فینالیست کشورمان بود. نماینده وزن 74 کیلوگرم کشورمان در دور اول مقابل حریف ژاپنی در دو تایم به پیروزی رسید و در دور دوم "کانات بیک بگالیف" کشتی گیر سرشناس قرقیزستان را در سه تایم با نتیجه 3 بر صفر شکست داد. قاسمی در مرحله نیمه نهایی مقابل "عزیربیک مراداف" ازبکستانی در سه تایم با نتیجه صفر بر یک، 2 بر صفر و 4 بر یک به پیروزی رسید و در اولین تجربه آسیایی خود مانند گیل نیرنگ و باباجان‌زاده راهی دیدار فینال شد.

امروز همچنین داود اخباری در وزن 84 کیلوگرم پس از استراحت در دور نخست در دور دوم" آزت بشیبیکوف" از قرقیزستان را علیرغم مسائل داوری شکست داد. وی در مرحله نیمه نهایی "نینگ دوان" از چین را در دو تایم با نتیجه یک بر صفر مغلوب کرد و راهی دیدار پایانی شد.

علی محمدی با تجربه ترین کشتی گیر کشورمان در وزن 66 کیلوگرم در دورهای اول و دوم حریفانی از سوریه و کره جنوبی را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی نیز مقابل "ولادمیر پوگودین" از ازبکستان در سه تایم با نتیجه صفر بر یک، یک بر صفر و 2 بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار فینال شد.

در روز نخست این رقابت‌ها دیروز شنبه محسن حاجی پور و عبدالمحمد پاپی، نمایندگان اوزان 55 و 60 کیلوگرم کشورمان صاحب مدال برنز شدند.