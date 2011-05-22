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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

عصر امروز؛

مرکز علوم انسانی سازمان بسیج دانشجویی افتتاح شد

مرکز علوم انسانی سازمان بسیج دانشجویی افتتاح شد

مرکز علوم انسانی سازمان بسیج دانشجویی با حضور مسئولان بسیج دانشجویی و علمای حوزه علمیه قم عصر امروز در دانشگاه علامه طباطبایی افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه طی مراسمی در دانشگاه علامه طباطبایی مرکز علوم انسانی سازمان بسیج دانشجویی با حضور حجت‌ الاسلام والمسلمین داود صمدزاده آملی از شاگردان علامه حسن زاده آملی، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر صدرالدین شریعتی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی و برخی مسئولان سازمان بسیج دانشجویی افتتاح شد.

گفتنی است این مرکز به دلیل تحقیق بر روی بومی سازی علوم انسانی و راه های تحقق فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص بومی سازی علوم انسانی تشکیل شده است.

همچنین قرار بود علامه حسن زاده آملی نیز در این مراسم حضور داشته باشد که به دلیل کسالت در این مراسم حضور نیافت.

کد مطلب 1318157

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