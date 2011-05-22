7 سایت تخصصی برای استفاده مداحان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شاهرود، سید مرتضی توکلی ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از مداحان استان سمنان در اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان در شاهرود اظهار داشت: پرداختن به اهل بیت (ع) تنها وسیله کسب آبروی اجتماعی است و این خانواده نوکری میخواهد که در نوکری محض بوده و به چیز دیگری چشم نداشته باشد.
وی افزود: مداحان با توجه به اینکه حضور و نقش گستردهای در جامعه دارند باید از بروز انحراف در مجالس اهل بیت (ع) جلوگیری کرده و شخصیت حقوقی و حقیقی ائمه اطهار (ع) را به شکل صحیح برای مردم بازگو کنند.
توکلی با اشاره به اینکه هفت سایت تخصصی برای استفاده مداحان به زودی قابل استفاده میشود، اظهار داشت: در حال آمادهسازی بستههای فرهنگی به منظور تغذیه فکری مداحان اهل بیت (ع) هستیم.
وی با اشاره به اهمیت تحکیم ارتباط جامعه مداحان با مراجع، علما و روحانیان بیان کرد: مهمترین هدف از برقراری این ارتباط، برطرف کردن آسیبهای موجود در بعضی از مراسمهای عزاداری است.
توکلی اظهار داشت: پیگیری امور برای در اختیار گرفتن زمین مناسب به منظور ساخت خانه مداحان استان سمنان در حال انجام است.
نماینده بنیاد دعبل خزاعی در استان سمنان نیز در این دیدار انتخاب اشعار و سبکهای فاخر را از ویژگیهای مداح اهل بیت (ع) دانست.
ماشاءالله ذاکری نژاد گفت: مداحی و خطابهها باید هدف داشته باشد و فقط گرفتن مجلس مدنظر نیست.
وی با تاکید بر آنکه مداحان باید در مجالس از امام (ره)، انقلاب و شهدا یاد کنند، تصریح کرد: همه باید بدانیم در کشوری زندگی میکنیم که همه چیزمان از امام، شهدا و انقلاب است.
نماینده بنیاد دعبل خزاعی در استان سمنان خطاب به مداحان گفت: هر چه میتوانید در مجالس از کرامات اهل بیت (ع) بگویید و اگر قلب انسان به عشق مقدس الهی گره بخورد، هدایت و نور سرانجام آن است.
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