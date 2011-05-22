50 درصد از گلزار شهدای کشور ساماندهی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سردار محسن انصاری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران ساماندهی گلزار شهدا را از برنامه های مهم بنیاد شهید و امور ایثارگران عنوان کرد و افزود: در این خصوص برنامه های گسترده ای در بیاد شهید صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بنیاد شهید توجه به امور خانواده های شهدا و ایثارگران را از اولویت های خود می داند، افزود: ایجاد سالانه 50هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران از اهداف مهم بنیاد شهید است.

وی سهم این نهاد از میزان اشتغالزایی 2.5 میلیون نفری در نظر گرفته شده برای سال 90 کشور را 100هزار فرصت شغلی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر 140 هزار دانشجو بنیاد شهید در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند که برای این افراد نیز شغل پیش بینی شده است.



سردار انصاری رویکرد اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور را توانمند سازی ایثارگران و جامعه هدف عنوان کرد و ادامه داد: برگزاری دوره های مهارت فنی و حرفه ای برای جانبازان، توسعه بیمه های اجتماعی، درمان و حوادث از جمله برنامه های سالجاری این نهاد است.