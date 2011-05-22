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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۳۵

استاد زنجانی دانشمند برتر ایرانی در ISI شد

زنجان - خبرگزاری مهر: دکتر بابک کریمی، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان به‌عنوان دانشمند برتر ایرانی در ISI معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بابک کریمی عضو هئیت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان با تعداد 119 مقاله، 2 هزار و 239 ارجاعات،  18.82 متوسط ارجاعات هر مقاله و 29 h-index، هفدهمین رتبه را از بین 44 محقق ایرانی و دانشمند بین‌المللی کسب کرد.
 
بر اساس تازه‌ترین آمار مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)، حدود 44 محقق ایرانی با قرار گرفتن در جمع یک درصد اول پژوهش‌گران جهان در رشته‌های مربوطه و عبور از مرز تعداد ارجاع به مقالات‌شان، عنوان "دانشمند بین‌المللی" یا محقق برجسته و دانشمند پر استناد را کسب کرده‌اند.
 
همچنین سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی طی حکمی دکتر بابک کریمی را به سمت ریاست پژوهشکده علوم پایه و فناوری های نوین دانشگاه منصوب کرد.
 
 
کد مطلب 1318163

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