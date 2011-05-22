استاد زنجانی دانشمند برتر ایرانی در ISI شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، بابک کریمی عضو هئیت علمی دانشکده شیمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان با تعداد 119 مقاله، 2 هزار و 239 ارجاعات، 18.82 متوسط ارجاعات هر مقاله و 29 h-index، هفدهمین رتبه را از بین 44 محقق ایرانی و دانشمند بین‌المللی کسب کرد.



بر اساس تازه‌ترین آمار مؤسسه اطلاعات علمی (ISI)، حدود 44 محقق ایرانی با قرار گرفتن در جمع یک درصد اول پژوهش‌گران جهان در رشته‌های مربوطه و عبور از مرز تعداد ارجاع به مقالات‌شان، عنوان "دانشمند بین‌المللی" یا محقق برجسته و دانشمند پر استناد را کسب کرده‌اند.

همچنین سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی طی حکمی دکتر بابک کریمی را به سمت ریاست پژوهشکده علوم پایه و فناوری های نوین دانشگاه منصوب کرد.



