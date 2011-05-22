دهکده فرهنگی و گردشگری در بیرجند احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا محمد پور عصر یکشنبه در بازدید از دهکده فرهنگی و گردشگری بسیج خراسان جنوبی گفت: تلاش می کنیم که بتوانیم برنامه های امسال هفته دفاع مقدس را در محل دهکده فرهنگی و گردشگری بسیج برگزار کنیم.

جانشین سپاه انصار الرضا(ع) خراسان جنوبی بیان کرد: دهکده فرهنگی و گردشگری بسیج در منطقه حدفاصل بین دو مکان توریستی شهرستان بیرجند شامل بند امیر شاه و بند دره در فضایی به مساحت 250 هکتار در دست احداث است.

وی ایجاد ایستگاه های مختلف ورزشی، تله کابین، راپل، آبشارهای مختلف و فضا های تفریحی و دیدنی را از جمله موارد در نظرگرفته شده برای این مجموعه ذکر کرد.

محمد پور با اشاره به اینکه در گذشته مشکلات و معضلات اجتماعی زیادی در دامنه این کوه ها داشتیم، افزود: از زمانی که بسیج وارد این منطقه شده همه این موارد برطرف شده است.

وی خاطرنشان کرد: تلاش می کنیم که این دهکده محل مناسبی برای برگزاری اوقات فراغت مردم و جوانان و همچنین برنامه های فرهنگی بسیج از جمله یادمان های شهدا و برنامه های مناسبتی بسیج و دفاع مقدس باشد.

فرماندار بیرجند نیز بیان کرد: این دهکده به منظور رفاه حال مردم و جوانان در حال احداث است و در آینده نزدیک محیط تفریحی پاکیزه و امنی برای مردم خوب شهرستان بیرجند و همچنین مایه آبروی مرکز استان خراسان جنوبی می شود.

محمد علی قاسم زاده نداف افزود: نامگذاری این مجموع به نام دهکده فرهنگی و گردشگری بسیج انحصار برای قشر خاص ایجاد نمی کند بلکه این مجموعه فضایی سالم و فرحبخش برای استفاده همه شهروندان خواهد بود.