بازدید رئیس مؤسسه سیمیت از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ دکتر توماس لامپکین ئییس مؤسسه بین المللی تحقیقات گندم و ذرت (سیمیت) به همراه دکتر هانس براون رئیس برنامه جهانی گندم سیمیت و دکتر محمد جلال کمالی رئیس دفتر نمایندگی سیمیت در ایران از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی بازدید بعمل آوردند.



در این بازدید دکتر لامپکین و هیئت همراه از نزدیک با فعالیت های تحقیقاتی و دستاوردهای پژوهشکده آشنا شده و با محققین این پژوهشکده در بخش های مختلف تحقیقاتی به گفتگو پرداختند.

طی این بازدید چهار ساعته محققین بخش های تحقیقاتی فیزیولوژی مولکولی، کشت بافت و انتقال ژن، بیوتکنولوژی میکروبی و ژنومیکس توضیحات لازم در زمینه پروژه های در دست اجرا و دستاوردهای پژوهشی خود را ارایه نمودند که مورد استقبال هیئت بازدید کننده قرار گرفت.



با توجه به زمینه های مورد علاقه طرفین، دکتر صالحی معاون امور پژوهشی پژوهشکده توضیحات مفصلی را در زمینه طرح های تحقیقاتی و دستاوردهای پژوهشکده در زمینه انتقال ژن و فعالیت های صورت گرفته در زمینه تصویب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد.

از جمله زمینه های مورد علاقه طرفین انجام پژوهش های کاربردی مشترک در زمینه تنش های خشکی و گرما روی گندم در قالب برنامه جهانی گندم بود. در این زمینه مقرر گردید توافق های لازم با سازمان تات برای تسهیل ارتباطات بین المللی پژوهشکده با مؤسسات معتبر تحقیقاتی بین المللی از جمله سیمیت بعمل آید تا زمینه تدوین پروژه های تحقیقاتی مشترک فراهم آید.



در جلسه پایانی، دکتر ناخدا ضمن مرور تاریخچه و فعالیت های تحقیقاتی و دستاورد های پژوهشکده،به شرح فعالیت های انجام شده برای اجرای طرح های پژوهشی مشترک در زمینه تنش های خشکی و شوری با مؤسسات اصلاح بذر و دیم پرداختند

.در این جلسه همچنین به توافق های بعمل آمده با مؤسسه سیمیت و پیشنهادهای پژوهشکده برای فعالیت های مشترک تحقیقاتی که در نشست مشترک مؤسسات تحقیقاتی با سیمیت در فوریه سال 2010 مورد توافق قرار گرفته بود، اشاره شد که مورد استقبال هیأت بازدید کننده قرار گرفت.



در این نشست همچنین دکتر صالحی ضمن تأکید بر آمادگی کامل پژوهشکده برای انجام تحقیقات کاربردی و مشترک با مؤسسه اصلاح بذر و با مشارکت سیمیت در زمینه تنش های خشکی و گرما تاکید کرده و خواستار رفع موانع بروکراتیک برای انجام همکاری های علمی و فنی مشترک و سفر همکاران به مؤسسات تحقیقاتی بین المللی شد.