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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

نمایشگاه "نقاشی خط " در بیرجند افتتاح شد

نمایشگاه "نقاشی خط " در بیرجند افتتاح شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: نمایشگاه نقاشی خط با عنوان "سمفونی رنگ" با حضور جمعی از مسئولان و مدیران استان در نگارخانه بهمن بیرجند افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، امیر شجاع شجاعی پور، هنرمند نقاش و خالق آثار این نمایشگاه عصر یکشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: 40 اثر نقاشی خط با مضمون اشعار مذهبی و عرفانی با تکنیک رنگ روغن و سبک خراش قلم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: رنگ های متنوعی در این آثار بکار رفته که اثر مثبت فراوانی روی مخاطبین می گذارد و نیز فرم ها و خطوط آثار از نوع شکسته نستعلق، معلی و ثلث استفاده شده است.

وی افزود: با نمایش این آثار سعی شده احساس نهفته در اشعار از طریق رنگ به بازدیدکنندگان انتقال داده شود.

وی ادامه داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی و معرفی یک هنر مدرن و نوین به مردم و علاقمندان به رشته هنری نقاشی خط است.

شجاعی پور بر حمایت مسئولان برای معرفی رشته نقاشی خط تاکید کرد و یادآور شد: برگزاری کلاسهای آموزشی و ارائه آثاری از جمله کتاب و پوستر می تواند در معرفی این رشته هنری موثر باشد.

این نمایشگاه تا ششم خرداد ماه برای بازدید عموم دایر است.

کد مطلب 1318175

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