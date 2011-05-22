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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

در اردبیل/

اقدامات فرهنگی در مقابله با مواد مخدر ناکافی است

اقدامات فرهنگی در مقابله با مواد مخدر ناکافی است

اردبیل - خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل اقدامات انجام شده در زمینه های تحقیقاتی، پژوهشی و تولیدات فرهنگی و تبیین در روشنگری افکار عمومی با هدف مقابله با پدیده شوم اعتیاد در اردبیل را ناکافی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردبیل اظهار داشت: این مسئله باعث شده خانواده ها بویژه جوانان به دلیل عدم آگاهی در معرض این آسیب اجتماعی قرار داشته باشند.

وی با اکید بر ضرورت توجه بیشتر متولیان فرهنگی و نیز حوزه های آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی در این خصوص اضافه کرد: باید با مشارکت خانواده ها بر ایمن سازی فضای عمومی و آگاه سازی افکار جوانان نسبت به خطرات جبران ناپذیر این پدیده اطلاع رسانی و اقدام شود.

فرمانداراردبیل با اشاره به ترویج مواد مخدر صنعتی که در راستای سیاست نظام سلطه در براندازی فرهنگی و بی بند و باری
جامعه صورت می گیرد، افزود: اینکه خانواده ها و جوانان نسبت به عواقب اعتیاد صنعتی توجه نداشته باشند و آن را اعتیاد آور تصور نکنند، نقشه شومی است که با هدف تخریب هویت جوانان و در راستای تهی ساختن تفکر، خلاقیت، و ابتکار سرمایه های ملی کشور طراحی شده است.

وی تشکیل جلسات چهره به چهره با مردم، هشدار مستمر در قالب مجالس واعظ و خطبه، اطلاع رسانی از طریق مساجد و منابر، آگاهی سازی جوانان در سنگر تعلیم و تربیت و... را از جمله راهکارهای فرهنگی برای مقابله با این پدیده عنوان کرد.

اکبری تصریح کرد: همه سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای فرهنگی و تبلیغی و نیز رسانه ها باید با پرهیز از موازی کاری و تدوین راهبردهای علمی و آموزشی محیط اجتماعی را در ابعاد اداری، کارگری، آموزشی و حتی اماکن ورزشی با دو هدف مهم در پیشگیری و باز پروری گام موثری در مبارزه با موادمخدر بردارند.

اکبری با اشاره به تدبیر نیروی انتظامی در انسداد مرزهای شرقی کشور و کاهش 30 درصدی ورود مواد مخدر از این مسیر ابراز داشت: با وجود این هم اکنون مسیر ترانزیت از شرق به سمت جنوب و خلیج فارس تغییر کرده و به مانند گذشته باید با حساسیت مبارزه با سوداگران مرگ تداوم یابد.

وی در پایان با بیان اینکه از 12 باند متلاشی شده در سطح استان 9 مورد در شهرستان اردبیل کشف و منهدم شده است، یادآور شد: برخورد قاطع دستگاه قضایی برای تامین آرامش عمومی و نیز نیروی انتظامی استان با قاچاقچیان حرفه ای در اردبیل ضروری است.

کد مطلب 1318176

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