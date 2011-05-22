اقدامات فرهنگی در مقابله با مواد مخدر ناکافی است

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف اکبری بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر شهرستان اردبیل اظهار داشت: این مسئله باعث شده خانواده ها بویژه جوانان به دلیل عدم آگاهی در معرض این آسیب اجتماعی قرار داشته باشند.

وی با اکید بر ضرورت توجه بیشتر متولیان فرهنگی و نیز حوزه های آموزش و پرورش و مراکز دانشگاهی در این خصوص اضافه کرد: باید با مشارکت خانواده ها بر ایمن سازی فضای عمومی و آگاه سازی افکار جوانان نسبت به خطرات جبران ناپذیر این پدیده اطلاع رسانی و اقدام شود.



فرمانداراردبیل با اشاره به ترویج مواد مخدر صنعتی که در راستای سیاست نظام سلطه در براندازی فرهنگی و بی بند و باری

جامعه صورت می گیرد، افزود: اینکه خانواده ها و جوانان نسبت به عواقب اعتیاد صنعتی توجه نداشته باشند و آن را اعتیاد آور تصور نکنند، نقشه شومی است که با هدف تخریب هویت جوانان و در راستای تهی ساختن تفکر، خلاقیت، و ابتکار سرمایه های ملی کشور طراحی شده است.



وی تشکیل جلسات چهره به چهره با مردم، هشدار مستمر در قالب مجالس واعظ و خطبه، اطلاع رسانی از طریق مساجد و منابر، آگاهی سازی جوانان در سنگر تعلیم و تربیت و... را از جمله راهکارهای فرهنگی برای مقابله با این پدیده عنوان کرد.



اکبری تصریح کرد: همه سازمانهای مردم نهاد، دستگاههای فرهنگی و تبلیغی و نیز رسانه ها باید با پرهیز از موازی کاری و تدوین راهبردهای علمی و آموزشی محیط اجتماعی را در ابعاد اداری، کارگری، آموزشی و حتی اماکن ورزشی با دو هدف مهم در پیشگیری و باز پروری گام موثری در مبارزه با موادمخدر بردارند.



اکبری با اشاره به تدبیر نیروی انتظامی در انسداد مرزهای شرقی کشور و کاهش 30 درصدی ورود مواد مخدر از این مسیر ابراز داشت: با وجود این هم اکنون مسیر ترانزیت از شرق به سمت جنوب و خلیج فارس تغییر کرده و به مانند گذشته باید با حساسیت مبارزه با سوداگران مرگ تداوم یابد.

وی در پایان با بیان اینکه از 12 باند متلاشی شده در سطح استان 9 مورد در شهرستان اردبیل کشف و منهدم شده است، یادآور شد: برخورد قاطع دستگاه قضایی برای تامین آرامش عمومی و نیز نیروی انتظامی استان با قاچاقچیان حرفه ای در اردبیل ضروری است.