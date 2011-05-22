مدرسه ای در ننگرهار به آتش کشیده شد/ وقوع انفجار در زابل و قندهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، طالبان یک مدرسه در شهرستان چپرهار ولایت ننگرهار در شرق افغانستان را به آتش کشید.

رئیس معارف ولایت ننگرهار گفت : شب گذشته شماری از افراد مسلح داخل مدرسه شدند و محافظین این مکتب را با طناب بسته و تمام اتاق های درسی کتابخانه و انباری کتاب را به آتش کشیدند.

خبر دیگر اینکه در نتیجه تصرف یک ساختمان دولتی در ولایت خوست در 150 کیلومتری جنوب شهر کابل توسط طالبان سه افسر پلیس کشته شدند.

بر این اساس چهار عامل انتحاری مسلح وارد ساختمان پلیس راهنمایی و رانندگی در شهر خوست شده و در نتیجه این تیراندازی سه افسر پلیس کشته و سه فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین وزارت کشور افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد: در نتیجه یک انفجار کنار جاده ای در ولایت زابل در 340 کیلومتری جنوب شهر کابل دو افغانی کشته و پنج فرد دیگر زخمی شدند.

این انفجار ساعت 8:30 دقیقه به وقت محلی افغانستان رخ داد و بر اثر آن دو زن کشته و پنج فرد دیگر زخمی شدند.

همچنین یک مقام افغانی از وقوع یک انفجار قوی در شهر قندهار در 450 کیلومتری جنوب شهر کابل خبر داد که در نتیجه آن دو نفر زخمی شدند و شیشه های مسجد و منازل نزدیک محل انفجار شکسته شدند.

خبر دیگر اینکه دولت ترکیه امروز یکشنبه حمله تروریستی به یک بیمارستان نظامی در شهر کابل را محکوم و آن را اقدامی ضد بشری توصیف کرد.

وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد: روز شنبه، حمله انتحاری در یک بیمارستان نظامی در کابل شش کشته و 23 زخمی به جا گذاشت.

عامل انتحاری با منفجر کردن خود در داخل بیمارستانی با 400 تختخواب در منطقه "وزیر اکبر خان" سبب کشته و زخمی شدن 30 نفر شد؛ دراین حادثه خسارات بسیاری به ساختمانهای اطراف وارد شد.