امنیت و اقتدار کشور به اقتصاد‌ گره خورده است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، محسن رضایی بعد از ظهر یکشنبه در همایش دانشجویی اقتصاد روز در تالار شیخ عطار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور اظهار داشت: ما اگر نتوانیم یک اقتصاد بالنده داشته ‌باشیم تا در جهان اقتصادی یک بازار تولیدات محصولات ایرانی ایجاد شود، آن وقت در بحث‌های سیاسی نیز موفق نخواهیم شد.

وی تأکید کرد: اقتصاد پشتوانه سیاست و ایدئولوژی است و کمک می ‌کند سیاست‌های کشورمان در دنیا اجرایی شود.

وی تصریح کرد: باید با روحیه حماسی و جهاد اقتصادی، اقتصاد را درست کنیم.

رضایی گفت: بهره ‌وری نیروی کار و فرآیند‌های تولید در ایران بسیار پایین است.

وی گفت: پرت وقت و اتلاف انرژی در کشور بسیار بالاست به طوری که مصرف انرژی مردم ایران تقریبأ دو برابر متوسط جهانی است.

وی افزود: اگر هزینه پول پایین بیاید و بهره‌ وری بالا برود، اقتصاد ایران دگرگون می ‌شود.

این اقتصاد‌دان ادامه داد: راهکار شرقی و غربی در اقتصاد ایران جواب نمی ‌دهد و باید با وضعیت ایران تطبیق یابد.

رضایی گفت: هیچ ‌کس پیشرفت و فناوری مدرن را به ایرانی‌ها نخواهد داد.

وی با اشاره به تعداد زیاد مراکز آموزش عالی در کشور پرسید: چند درصد از مراکز صنعتی و کشاورزی می‌ توانند از این سرمایه استفاده کنند.

این استاد دانشگاه گفت: اگر دانش برای صنعت، کشاورزی و برای اداره جامعه باشد، باید ترم آخری‌های دانشگاه بدانند به کجا می‌ روند.

رضایی افزود: متأسفانه گسست سرمایه عظیم منابع علمی با سرمایه صنعتی و کشاورزی ما وجود دارد.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: مهم ‌ترین وظیفه جهاد‌ اقتصادی این است که ما را به توانمندی‌های خود واقف بکند و این باید از اساتید و کارآفرینان شروع شود.

وی با بیان اینکه نقاطی در کشور هستند که می ‌توانند پیش ‌قراول صنعت کشور باشند و بقیه را به دنبال خود بکشند، گفت: ما تا به الگوی اسلامی - ایرانی خودمان نرسیم، پیشرفت نخواهیم داشت.

وی افزود: در جنگ هم تا زمانی که الگوی اسلامی - ایرانی درست نکردیم، موفق نشدیم.