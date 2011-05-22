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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۲۱:۱۵

دیوارهای شهر ورامین نقاشی شدند

دیوارهای شهر ورامین نقاشی شدند

ورامین - خبرگزاری مهر: مسئول زیباسازی شهرداری ورامین از نقاشی دیوارهای سطح شهر ورامین خبر داد.

سید محراب حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین با بیان موفقیت اجرای این طرح گفت: پس از شناسایی دیوارهای فاقد طرح و رنگ سطح شهر و بررسی و اولویت بندی آنها، دیوارهای محلات و مناطق  سطح شهربنا بر ویژگی های آن  محله و منطقه طراحی و نقاشی شدند.

وی ارتقای سطح زندگی شهری و شهروندی از طریق افزایش سطح زیبایی شناختی شهر و تغییرات رنگی و بصری نمای شهر را از جمله اهداف اجرای این طرح دانست و تأکید کرد: همزمان با اجرای این طرح کلیه دیوارهای مخدوش معابر اصلی و فرعی محلات و  مناطق سطح شهر ورامین زیرسازی و پس از انتخاب طرح، به صورت رنگی نقاشی شدند.

حسینی درباره طرحهای نقاشی اجرا شده افزود: بنابر ویژگیهای معابر اصلی و فرعی محلات و مناطق، طرحها انتخاب و نقشهایی از جمله گل و بوته، منظره، اسماءالله، اسامی معصومین علیهم السلام و تمثال شهدای انقلاب اسلامی از جمله شهید بهشتی و... اجرا شده است.

مسئول زیباسازی شهرداری ورامین تصریح کرد: تا کنون بیش از 1300 مترمربع از دیوارهای سطح شهر نقاشی و تا پایان سال جاری نیز کلیه دیوارهای شناسایی شده با دو اکیپ از نقاشان این واحد و نقاشان برجسته منطقه، نقاشی خواهد شد.

کد مطلب 1318186

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