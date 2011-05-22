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۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۷:۰۸

دهشیری:

نمازهای جمعه موج بیداری کشورهای اسلامی را تشدید کرد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشور گفت: موج بیداری کشورهای اسلامی از مراسم نماز جمعه آغاز شد و جوانان و مسلمانان در مراکز مذهبی فریاد مبارزه را سردادند.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمدرضا دهشیری ظهر یکشنبه در همایش هم اندیشی موج بیداری اسلامی چشم انداز آینده که با حضور متخصصان و کارشناسان مسائل سیاسی و منطقه، رایزنان فرهنگی ایران در مصر و تونس و دانشجویان در سالن اجتماعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: برخی از کشورهای استکباری تلاش کردند تا قیامهای کشورهای مسلمان را منتسب به خود کنند که ساخته و پرداخته دول غربی است اما این نظریه از ریشه باطل است.
 
وی افزود: این ادعا در حالی مطرح می شود که اگر نهادهای امنیتی از این حرکت مطلع می شدند آن را در نطفه خفه می کردند و نمی گذاشتند به نتیجه برسد لذا با این حرکت سعی می کنند مسیر انقلاب مردم را منحرف کنند.
 
دهشیری یادآور شد: برخی نیز این حرکت را به القاعده نسبت دادند که با توجه به خشونتهای این گروه این نظریه نیز باطل است و جایی ندارد و با تفکر سکولار نیز منافات دارد.
 
این استاد دانشگاه تصریح کرد: قدر مسلم مردم کشورهای اسلامی از انقلاب ایران الهام گرفتند و در مقابل ظلم و ستم حکامی که با آمریکا و اسرائیل ارتباط نزدیکی داشتند قیام کردند و این حرکت با بصیرت و آگاهی بود.
 
معاون پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشور تصریح کرد: تمام تلاش مردم کشورهای اسلامی این است که حکومتی اسلامی روی کار بیاید که بدست شیعیان اداره و این موضوع استکبار را نگران کرده است.
 
دهشیری گفت: یکی از دلایل گرایش مردم کشورهای منطقه به حکومتی شیعی پویایی نهضت شیعه در طول تاریخ است.
 
وی یادآور شد: غربیها موانع مختلفی پیش روی این تحولات و قیامها ایجاد کردند و تلاش می کنند مسیر آنها را منحرف کنند و به
آن عنوان انقلاب رنگین بدهند.
 
این استاد دانشگاه گفت: نخبگان جهان اسلامی باید موج بیداری را به کشورهای اروپایی بکشانند تا نظامی عادلانه فارغ از قدرت های استکباری در جهان شکل بگیرد.
کد مطلب 1318187

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