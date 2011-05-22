پایانه جدید اعزام آمبولانس در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، کمال الدین شاهچراغی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اینکه توسعه شهر مشهد نسبت به سالهای قبل بیشتر شده است، تصمیم گرفته شد تا به منظور سهولت بیشتر خانواده های عزادار و همچنین پایانه اعزام آمبولانس میثاق را نیز راه اندازی کنیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دو پایانه در بهشت رضا (ع) و بلوار شهید کلانتری مشهد به صورت 24 ساعته فعال هستند، اظهار داشت: با اضافه شدن این پایانه اعزام آمبولانس، سرعت خدمات دهی به خانواده های عزادار به ویژه ساکنان مناطق غرب مشهد و همچنین در هنگام بروز حوادثی که منجر به مرگ شده است، بیشتر خواهد شد.

مدیرعامل سازمان فردوس های شهرداری مشهد تصریح کرد: پایانه اعزام آمبولانس در بزرگراه میثاق با مساحتی بالغ بر دو هزار و 200 متربع تا اواخر سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به خدمات مراکز اعزام آمبولانس ادامه داد: انتقال برای طواف متوفی در حرم مطهر رضوی (ع)، انتقال به منزل و محل زندگی متوفی و انتقال به شهرها و روستاها و آرامستانهای دیگر، از جمله خدماتی است که پایانه های اعزام آمبولانس انجام می دهند.

وی بیان کرد: در حال حاضر 45 دستگاه آمبولانس تویوتا و میتسوبیشی ویژه حمل متوفی در مجموعه سازمان فردوسها وجود دارد که این تعداد در سال جاری به 50 دستگاه افزایش خواهد یافت.

شاهچراغی با اشاره به اینکه آمبولانس‌های حمل متوفی در سازمان فردوس‌های مشهد جزء مجهزترین آمبولانس‌های کشور هستند تأکید کرد: با این وجود تعرفه جابجایی و حمل متوفی در سال جاری نسبت به سال قبل هیچ تغییری نداشته است.

وی همچنین به حمل متوفی به غیر از آمبولانس اشاره کرد و گفت: بر اساس قوانین موجود، حمل متوفی به غیر از آمبولانس‌های سازمان فردوس‌ها ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.