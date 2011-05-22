طرحهای صنعتی استان کرمانشاه نیاز به پیگیری جدی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی در جلسه آمایش صنعت و معدن استان که با حضور اعضا در محل سالن جلسات استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: ضرورت دارد طرح های صنعتی که در کارگروه آمایش صنعت و معدن مورد بررسی قرار می گیرند با همت و تلاش تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسند.

وی بیان کرد: جلسات این کارگروه باید بصورت مستمر تشکیل شود و اعضا با جدیت به حل مشکلات پیش روی طرح های صنعتی بپردازند.

استاندار کرمانشاه افزود: همه باید سرمایه گذاران را که اقدام به امر سرمایه گذاری در استان برای رونق اقتصادی بیشتر و اشتغالرایی اقدام می کنند، کمک ، حمایت و پشتیبانی کنند.

32 طرح صنعتی در طرح آمایش کرمانشاه در دست پیگیری است

در ادامه این جلسه مدیر کل صنایع و معادن استان کرمانشاه نیز گفت: 32 طرح صنعتی با اعتباری بالغ بر هفت هزار و 500 میلیارد تومان در کارگروه آمایش صنعت و معدن استان در دست پیگیری است.

محسن رستمی افزود: از 32 طرح، پنج طرح آن با اعتباری بالغ بر 204 میلیارد تومان به عقد قرارداد بانک ها رسیده اند.

وی مهمترین طرح های صنعتی که در کارگروه آمایش صنعت و معدن استان به تصویب رسیده را شرکت توان صنعت نوین زاگرس تولید فیلم چند لایه، بهستون الیاف غرب تولید الیاف شیشه ای، الیاف پلی استر سهند تولید الیاف پلی استر، فنآوران توسعه صنعت غرب تولید عصاره و اسانس گیاهی، صنایع مفتولی پویا بهسازان فولاد تولید کابل آلومنیمی، زمزم کرمانشاه تولید قوطی آلومنیمی و ذوب آهن فرمان کرمانشاه تولید شمش فولاد عنوان کرد.

در ادامه این جلسه طرح صنعتی شیشه ای جام با سرمایه گذاری 179 میلیارد تومان و اشتغالزایی 350 نفر مورد بررسی اعضا قرار گرفت و مقرر شد که شرکت های خدمات رسان نسبت به ایجاد تاسیسات زیربنایی این طرح هر چه سریعتر اقدام کنند.