  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ خرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۵۵

گزارش خبرنگار مهر از ازبکستان/

محمدی تیم ملی کشتی فرنگی ایران را صاحب نخستین مدال طلا کرد

محمدی تیم ملی کشتی فرنگی ایران را صاحب نخستین مدال طلا کرد

کشتی گیر وزن 66 کیلوگرم کشورمان با پیروزی برابر حریفی از کره جنوبی به عنوان قهرمانی و مدال طلای آسیا دست پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ازبکستان، دیدار فینال وزن 66 کیلوگرم بیست و یکمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا عصر امروز یکشنبه در سالن "یانوس آباد" شهر تاشکند بین علی محمدی از ایران و "کیم مین چول" از کره جنوبی برگزار شد که این مسابقه در پایان به برتری و قهرمانی کشتی گیر کشورمان انجامید.

علی محمدی وقت اول و دوم این مسابقه را به ترتیب با برتری یک برصفر و 2 بریک پشت سر گذاشت تا به مدال طلای وزن 66 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا دست یابد.

تیم کشتی فرنگی ایران چهار فینال دیگر را در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی آسیا پیش رو دارد.

کد مطلب 1318190

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها