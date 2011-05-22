لغو روادید یک ماهه بین ایران و بورکینافاسو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد تبصره(43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور، با برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین ایران و بورکینافاسو به شرط عمل متقابل موافقت کرد.



بر اساس این مصوبه، اتباع ایران و بورکینافاسو که دارای گذرنامه معتبر سیاسی و خدمت هستند، می توانند بدون اخذ روادید به سرزمین کشور مقابل وارد شوند، یا از آن عبور و یا آن را ترک کنند و افرادی که وارد کشور مقابل می شوند، اجازه اقامت حداکثر به مدت یک ماه را خواهند داشت. تمدید مدت اقامت حسب درخواست رسمی یک طرف منوط به موافقت طرف دیگر خواهد بود.



همچنین هر یک از طرفین این حق را برای خود محفوظ دارد که از ورود و اقامت اتباع طرف دیگر که عنصر نامطلوب شناخته شده و مخل نظم عمومی محسوب شوند، جلوگیری و یا مدت اقامت آنها را کوتاه کرده و یا اساسا به اقامت آنها خاتمه دهد.



بر این اساس، دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت معتبر هر یک از دو کشور که به منظور ماموریت ثابت در نمایندگی سیاسی و دفاتر کنسولی واقع در خاک کشور دیگر اعزام می شوند، برای ورود نیازی به اخذ روادید ندارند به شرط آن که درخواست اقامت آنها توسط وزارت امور خارجه کشور اعزام کننده به مقامات ذیربط در کشور پذیرنده ارسال شود.



بر اساس این مصوبه، هر یک از دولت می توانند در هر زمان برای فسخ این یادداشت تفاهم و یا تعلیق اجرای کامل و یا بخشی از آن اقدام کنند به شرط این که این تصمیم خود را سی روز قبل از ان به اطلاع دولت دیگر برساند.



این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.