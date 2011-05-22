رویکرد خراسان رضوی در سال جاری تکمیل 2 هزار طرح نیمه تمام است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن واحدی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فنی استان اظهار داشت: با توجه به قانون بودجه سال جاری دستگاه های دولتی می توانند طرحهای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری خود را در بخشهای مختلف به شرط حفظ کاربری به صورت نقد و اقساط به بخش خصوصی واگذار کنند.

واحدی ادامه داد: پس از واریز وجوه به حساب درآمدهای عمومی، صد در صد اعتبارت به دستگاه واگذارکننده تعلق خواهد گرفت.

وی بیان کرد: با اجرای این بند از قانون بودجه 90 امکان تکمیل پروژه های نیمه تمام با شرکت بخش خصوصی فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر نظام فنی و اجرایی کشور در بخش مدیریتی اظهار داشت: مدیریت پروژه و کنترل کیفیت دو موضوع الزامی در این نظام محسوب می شود.

مدیرکل دفتر فنی استانداری خراسان رضوی فرهنگ سازی استفاده از سامانه مدیریت پروژه و کنترل کیفیت را ضروری خواند و افزود: در حال حاضر اگر چه از نظر مهندسی پروژه دارای تجربه و فعالیت اجرایی خوبی هستیم؛ اما هنوز در مدیریت پروژه ها ضعف داریم.

وی با اشاره به ضرورت رعایت پدافند غیرعامل و همچنین مناسب سازی شهری برای معلولان در طرح های عمرانی، اظهار داشت: اگر چه موضوع مناسب سازی در کشور مورد غفلت قرار گرفته اما در استان به آن توجه ویژه ای شده است.

واحدی با قدردانی از اداره کل بهزیستی خراسان رضوی به جهت پیگیری مبحث مناسب سازی فضاهای عمرانی برای معلولین جسمی و حرکتی بیان کرد: کمیته مناسب سازی در استان تاکنون اقدامات شایسته ای در این خصوص انجام داده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه مناسب سازی فضاهای اداری و عمومی استان برای معلولین، اظهار داشت: به مناسب سازی، تنها قانون است که به اجرای آن توجه چندانی نمی شود.

تهمینه شکیب گفت: 10 درصد جمعیت کشور و 12 درصد جمعیت خراسان معلول هستند که این آمار ضرورت مناسب سازی در خراسان رضوی را تبیین می کند.